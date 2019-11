Clubes podem ser alunos sem disciplina

O mau aluno sempre deixa para se recuperar nas notas da reta final do ano letivo. É do terceiro para o quarto bimestre que ele tenta não ficar em recuperação. Ou, se ficar, tirar aquela nota que nunca conseguiu durante o ano para não ser reprovado. Às vezes, dá certo; às vezes, não. Quando seria bem melhor ir, mês a mês, durante o ano letivo, tirando as notas necessárias para que fosse aprovado no fim do ano. Nem todo mundo é aluno brilhante que só tira 10. Claro que há uma matéria ou outra mais complicada e que não está na carta de aptidões do sujeito. Por isso, a disciplina é o segredo para o sucesso. Assim como aluno indisciplinado para estudar, são certos times de futebol os quais suas diretorias não buscam fazer o dever de casa, organizar-se para que não sofram tanto na reta final dos campeonatos. É natural que clubes sejam rebaixados. Afinal de contas, quatro vagas nas Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro são destinadas a isso. Mas, se você não quer ficar entre elas, que monte um elenco competitivo e saiba ouvir uma boa crítica. Caso contrário, vai ter que correr para compensar o prejuízo e não ser reprovado com o rebaixamento.

Retrato real

Vencer adversários diretos na luta contra o rebaixamento ou mais fracos tecnicamente não pode ser uma exceção. O argumento de que zebras são inerentes ao futebol pode dar certo para uma partida ou outra, mas não para se tornar uma regra. Ceará e Fortaleza, por exemplo, diante de cerca de 12 clubes de maior estrutura no Brasileirão, fatalmente vão brigar na parte de baixo da tabela. Sabendo disso, precisam primeiro garantir a permanência para depois buscar algo melhor. E isso significa dizer que precisam pontuar bem contra os times iguais e inferiores tecnicamente. Sem desculpas.

Ainda há tempo

O início da próxima temporada pode ser bem agitado para Vovô e Leão. A classificação leonina à Copa Sul-Americana está bem encaminhada. Alvinegros precisam antes afastar o fantasma do descenso para depois pensar em uma possível vaga. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, fica mais fácil porque só duas equipes ficarão no limbo. Mas o fato é que os dois clubes podem iniciar fevereiro com três competições paralelas em andamento e jogos bem próximos: Cearense, Nordestão e Sul-Americana. O planejamento para mudar um elenco forte e grande será fundamental.

Torcedores do Flamengo foram parados por manifestantes chilenos quando iam de ônibus para Lima, local da final da Libertadores. Mesmo cansados, tiveram habilidade na negociação para seguirem viagem. Aceitaram proposta de uma professora para dançar e cantar com eles. Conseguiram partir.

Csa vai deixar seu ct até 15 de dezembro. Motivo é o fato de que o bairro onde se localiza o local de treino do elenco do Azulão do Mutange está cheio de rachaduras. A extração de sal-gema nas proximidades é a causadora disso tudo. Tanto que a empresa responsável bancará aluguel de novo campo de treino.

* O jornalista Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros