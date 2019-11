Brasileiro deixa tudo para a última hora

É assim. Você tem tempo para fazer o recadastramento eleitoral, mas só vai nos últimos dias, quando pega filas imensas. Três meses antes do Natal, você pode fazer as compras para as festas de fim de ano, mas deixa tudo para os dias finais de dezembro, quando as lojas já estão superlotadas. Você tem quatro meses para entregar a declaração do imposto de renda, mas deixa para entregar no prazo derradeiro, pela internet, quase esgotando os segundos que restam. É assim. Pois os times cearenses na Série A nacional fazem exatamente a mesma coisa. Têm o calendário esportivo todo para providenciar a formação de um elenco consistente, mas vão minguando as contratações, fato que contribui sobremaneira para os apertos nas rodadas decisivas. Fortaleza e Ceará poderiam estar numa situação bem melhor, privilegiada mesmo. Um pouco mais de esforço teria contribuído para a formação de um quadro de reserva capaz de manter elevado o padrão durante todo o certame. O que se observa é uma oscilação inquietante, principalmente pelos desafios futuros. Brasileiro lamentavelmente é assim: deixa tudo para a última hora.

Um tempo só

Preocupa ver Ceará suportar só um tempo de forma intensiva. Na vitória sobre o Fluminense, um primeiro tempo onde foi melhor, fez 1 a 0 com Bergson e poderia ter feito mais dois gols em finalizações de William e Galhardo. Na fase final, apagão. Não jogou nada. Sumiu. Só não sofreu o empate porque os erros de finalização do Flu foram demais.

Bicicleta

O gol de Paulão, de bicicleta, foi belo. O zagueiro do Fortaleza o executou com a maestria de um atacante de alta classe, pleno de arte de gente refinada como Messi e Arrascaeta. Só não foi o mais bonito do ano no Castelão porque o marcado por Arrascaeta, também de bicicleta, foi sublime demais.

O nome

Do ex-presidente do Fortaleza, Fernando Silva, recebi a informação de que uma senhora de 104 anos, lúcida total, fisicamente muito bem, quer conhecer o técnico Rogério Ceni. Através do atual presidente, Marcelo Paz, está sendo articulada uma visita dela ao Pici. Ela é, claro, a mais antiga torcedora do Fortaleza, que, por mais paradoxal que pareça, tem dentre os seus slogans o de "Clube da Garotada".

Outra vez, Bergson. Ele, sim, que foi maltratado e humilhado, transformou-se no homem mais importante nos recentes resultados positivos do Vozão. Diante do Avaí, o gol salvador foi dele. No empate com o Vasco, gol dele. Na vitória sobre o Fluminense, o primeiro gol foi dele e o passe para o segundo gol foi dele. Logo...

O segundo tempo do Ceará está sendo ridículo. Não pode continuar assim, se o time pensa em manter esta margem sobre os times da zona maldita. Não será admissível jogar um tempo só diante do Palmeiras em São Paulo e diante do Internacional em Porto Alegre, seus dois próximos adversários.