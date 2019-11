Arbitragem: os Pirulitos do Gaciba

Há alguns anos, o então árbitro da Fifa, Dacildo Mourão, fez uma denúncia. Ele gravara uma palestra do todo-poderoso da arbitragem nacional, Armando Marques, na qual Armando dizia que há coisas que o árbitro vê e há coisas que o árbitro não vê. O assunto virou polêmica nacional e o cearense Dacildo, depois disso, comeu o pão que o diabo amassou. Até hoje, não sei bem o que o Armando quis dizer nesta doutrinação passada aos seus comandados.

Hoje, com o VAR fazendo horrores, lembrei do assunto e a mim me parece que também o VAR tem coisas que vê e tem coisas que não vê. Dou alguns detalhes: no jogo Flamengo 4 x 1 Corinthians, o goleiro Cássio, do Corinthians, na área, disputou a bola com Arrascaeta, que caiu. Lance polêmico, mas o pênalti foi marcado. No jogo São Paulo 1 x 0 Ceará, o goleiro Volpi, na área, só faltou matar o atacante do Ceará, Felippe Cardoso. O árbitro nada marcou. O VAR também não. Um escândalo. E ficou por isso. Aí veio o Gaciba, tão poderoso quanto o Armando Marques da Era do Dacildo, dizer bobagens aqui e dar pirulitos aos dirigentes do futebol cearense. "Não tô nem vendo", como diria o humorista Falcão.

Tem mais

No jogo Fortaleza 2 x 2 Atlético-MG, o zagueiro Igor Rabelo cometeu falta grave, impedindo que André Luís assinalasse o terceiro gol do Leão. Lance claro para expulsão, fato que deixaria o Atlético com menos dois jogadores, além de desvantagem no placar, pois o Leão ainda vencia por 2 a 1. O árbitro não marcou a falta. O VAR também não. Ficou por isso.

Nebulosidade

Poderia citar mais uma série interminável de equívocos do VAR, a maioria favorável aos times chamados grandes do futebol brasileiro. No jogo Palmeiras 1 x 0 Ceará, não me convenci do impedimento de Bergson no gol que Baxola marcou e o árbitro anulou. Na linha do VAR, vejo Bergson na mesma linha do zagueiro palmeirense. O VAR viu impedimento.

Pirulitos

Tragam outra vez o Gaciba. Certamente ele encontrará justificativas para esses erros graves e imperdoáveis da arbitragem. Fortaleza e Ceará deixam de ganhar pontos importantes. Pontos que os colocariam mais longe da zona de risco. Estou cheio da verborragia dos homens da arbitragem nacional. O Gaciba anda com os bolsos cheios de pirulito.

Caucaia, agora campeão da Taça Fares Lopes, terá enorme responsabilidade em 2020, quando será um dos representantes cearenses na Copa do Brasil. Horizonte já fez bonito, encarando o Flamengo no Rio, quando Siloé foi destaque. Que Caucaia saiba se preparar bem para o sério desafio.

Fim da 30ª rodada da Série A (300 jogos) e apenas 25 jogos (8,3%) foram vencidos pelo time que começou perdendo. E 198 jogos (66%) vencidos pelo time que fez o primeiro gol. O Ceará perdeu três pênaltis e perdeu esses três jogos por 1 a 0. Como pesam os erros de finalização. (Dados do médico Russen Conrado).