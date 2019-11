Antes astros, hoje meros coadjuvantes

Wescley foi a principal e mais cara contração do futebol cearense. Neste ano, o Ceará pagou ao Vissel Kobel, do Japão, mais de R$ 4 milhões. Mais precisamente, R$ 4,4 milhões. Um dinheiro que bem empregado poderia render boas contratações para um time que jogaria a Série A do Campeonato Brasileiro pela segunda vez seguida. Mas o fato é que, entre idas e vindas com a sua lesão e posterior agravamento, o meia-atacante do Vovô só atuou em 22 partidas na atual temporada, sendo 13 delas no Brasileirão. E nesse pouco tempo em campo, não marcou um gol sequer. Foram apenas três finalizações na competição. Um negócio que não pareceu tão bom assim. Da mesma forma, mas com um panorama de maior mistério, o volante uruguaio Santiago Romero caiu no ostracismo no Fortaleza. É um atleta do qual pouco se sabe e que pouco se vê. Quando foi anunciado pelo Fortaleza, vinha como um desejo do técnico Rogério Ceni e com a fama de ser um conquistador de títulos no futebol uruguaio. Atuou pouquíssimo no primeiro semestre e foi parar na Taça Fares Lopes. Sem ritmo, fez partidas ruins e voltou a ser um mero coadjuvante no elenco tricolor para o restante da atual temporada.

E por falar nisso...

Ceará e Fortaleza vivem uma semana de incertezas quanto aos times que colocarão em campo contra Chapecoense e CSA, respectivamente. O Vovô iniciou os treinos da semana sem três jogadores: os zagueiros Luiz Otávio e Valdo e o volante Fabinho, com cansaço muscular. Teoricamente, não inspiram cuidados, mas sempre é bom pensar em substitutos. O Leão não terá Gabriel Dias e Osvaldo, suspensos. Jackson também está fora com lesão no adutor da coxa. Baixa significativa para o setor mais instável da equipe de Ceni.

Final da Terceirona

Itapipoca e Pacatuba ascenderam à Série B do Campeonato Cearense. E fazem a final da competição amanhã, no feriado de 15 de novembro, Proclamação da República. De um lado do encontro, o experiente Garoto Travesso, com boas campanhas estaduais (foi 4º colocado em 1999 e 2007) e jogou duas Séries C do Brasileiro (2003 e 2007) - na primeira participação, terminou em 14º lugar. Do outro lado, um time que volta à Segundona Cearense depois de cinco anos. Nunca fez grandes jornadas, mas retorna com a esperança de um futuro melhor.

Equipe feminina do Ceará levou o 1º turno do Campeonato Cearense em cima do Fortaleza. Partida foi digna de um Clássico-Rei, com placar movimentado (3 a 2). Importante lembrar que o time feminino do Vovô já havia feito bonito no Brasileiro A2, quando chegou até as quartas e quase subiu.

Crises políticas na América do Sul têm atrapalhado o futebol. No Chile, o campeonato nacional está paralisado e a seleção cancelou os dois amistosos de novembro. Na Bolívia, o goleiro reserva da Costa Rica, que seria titular, não conseguiu deixar La Paz, com o fechamento dos aeroportos.

*Roberto Leite escreve interinamente a coluna devido às férias de Tom Barros