A diferença é o saldo de gols

Fortaleza e Atlético-MG têm campanhas semelhantes. E, por isso mesmo, dividem esperanças e desesperanças, coragens e medos, propostas e respostas. Os dois fazem certamente as mesmas contas e interrogações. Dimensionam as chances de cada partida. Elaboram os mesmos cálculos. Hoje, no Castelão, às 17 horas, um ajuste em campo. Rogério Ceni me parece bem mais seguro do que faz. Vagner Mancini, técnico do Atlético, dá sinais de vacilações, situação que ficou bem clara nas duas recentes e seguidas derrotas. Perder em casa, no Estádio Independência, para a Chapecoense azedou o ambiente que já não estava bom. As manifestações desfavoráveis da torcida atleticana ampliaram sobremaneira a pressão sobre o elenco. Por mais paradoxal que pareça, é até melhor para o Atlético jogar fora de casa. Impede a possibilidade de reprovação ostensiva e presencial. Quero crer que o Fortaleza poderá retirar disso o melhor proveito. Colocar mais três pontos de vantagem será essencial ao Leão. As condições estão bem mais propícias ao tricolor. O Leão está há três jogos sem perder. O Atlético vem de duas derrotas seguidas.

Diferente do equilíbrio que há entre Fortaleza e Atlético, o Ceará terá dura missão: enfrentar o Palmeiras de Dudu (um dos melhores da Série A), Felipe Melo, Bruno Henrique, Henrique Dourado, Deyverson, Zé Rafael... Time tão forte que se deu ao luxo de emprestar Arthur Cabral, ex-ídolo do Ceará.

Pretensão

O Palmeiras é vice-líder e tem ainda pretensões de alcançar o Flamengo. Não creio, porém, que possa fazê-lo, haja vista a diferença de sete pontos que os separa. Daí a necessidade que tem o Verdão comandado por Mano Menezes de ganhar do Ceará logo mais. Objetivos opostos: o Palmeiras ainda sonhando com o segundo título do Brasileiro seguido; o Ceará Sporting fugindo do rebaixamento.

É possível

Por maior que seja a diferença entre Ceará e Palmeiras, não se pode descartar um bom resultado do Vozão. Ora, na 26ª rodada, o Palmeiras, no próprio Allianz Parque, passou apertado pela Chapecoense, vice-lanterna da competição. Ganhou apenas por 1 a 0. Vale um alerta: se quiser mesmo obter lá bom resultado, o Ceará terá de jogar nos dois tempos. Sumir num dos tempos, a exemplo do que aconteceu diante do Fluminense, será derrota mesmo.

Paulão,zagueiro das bicicletas. Na TV Diário, Antero Neto mostrou outro gol de bicicleta que Paulão fez. Arte mais de atacantes e meio-campistas que de defensores. Mas Paulão é exceção. Gol de bicicleta é obra para poucos, pois exige rapidez de raciocínio, habilidade na execução e precisão no arremate.

Lamento ver a dificuldade que Juninho Quixadá está tento para retomar a antiga forma. Como seria importante a sua total recuperação agora na reta final do certame, justo no instante em que o time mais precisará de talentos que façam a diferença.