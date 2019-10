A Arte definiu a vitória dos Cearenses

O Fortaleza faturou mais três importantes pontos. Com méritos ganhou do Avaí, que vai desmoronando jogo após jogo. O Tricolor foi superior em tudo como era de se esperar. O anfitrião só assustou quando chegou ao empate (1 x 1), gol de Vinicius Junior, mas não passou disso. Romarinho fez 2 a 1. Wellington Paulista, confirmando sua ótima fase, fechou o placar em 3 a 1 para o Leão. Cabe, entretanto, um registro especial: o golaço de Paulão. Dele uma bicicleta trabalhada com arte, competência e precisão. Assim abriu o caminho para o significativo triunfo. Põe o Fortaleza longe da zona maldita, fato que lhe permite ter tranquilidade nos próximos desafios. O Ceará também venceu. Uma vitória que começou com a arte de um passe magistral de Ricardinho. Bergson, o improvável, agora mais provável do que nunca, fez 1 a 0 Vozão. No 1º tempo, William e Galhardo ainda tiveram duas grandes oportunidades, mas as desperdiçaram. No 2º tempo, o Alvinegro padeceu terrível sufoco. Sumiu. O Fluminense tomou conta da partida, mas errou todas as finalizações. Aí, veio o castigo ao Flu. Bergson, novamente o improvável, mais provável do que nunca, serviu para Mateus Gonçalves marcar 2 a 0. Finalmente.

Clássico

No dia 10 de novembro, um domingo, acontecerá o maior clássico do futebol cearense: Fortaleza x Ceará. Sim, o Leão como mandante. Pelos visto, esse jogo poderá ser o definidor de posições futuras, ou seja, levará o derrotado praticamente a uma situação de desespero, exceto se ambos vencerem seus jogos nas duas próximas rodadas.

No caminho

Antes do clássico, o Fortaleza enfrentará o Atlético de Minas no Castelão e o Corinthians em Itaquera. O Ceará enfrentará o Palmeiras em São Paulo e o Internacional no Castelão. Cada um diante de adversários da mais elevada expressão nacional, o que remete à certeza de extremas dificuldades.

Síntese

Agora chegou o momento em que os índices de erros nas conclusões terão de ser reduzidos substancialmente. O poder letal das finalizações terá de ser elevadíssimo, ou seja, se o time efetuar no jogo apenas duas conclusões, uma delas terá de ser convertida. Somente assim será possível pensar na viabilidade da permanência na Série A nacional. Se houver o contrário, comprado estará o bilhete da viagem de volta.

O prestígio do técnico português, Jorge Jesus, que comanda o Flamengo, tem alcançado patamares cada vez mais elevados. Além de devolver ao Flamengo a condição de time superior, conseguiu trazer de volta a magia de um futebol que encanta, mas que andava triste e sem graça, longe de suas origens.

As oportunidades reduzidas dadas à arbitragem cearense não mais permitiram a revelação de valores com projeção nacional. O último árbitro cearense que conseguiu se destacar com o escudo Fifa foi Dacildo Mourão. Depois dele houve ótimos profissionais, mas mínimas as chances oferecidas.