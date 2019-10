A aposta do grêmio - time de chegada

Tudo pronto para a grande decisão da Copa Libertadores no Maracanã. Ah, como eu gostaria de ter de volta o Maracanã de antes da reforma, com anel superior e geral. O Maracanã de 150 mil torcedores. Já imaginaram que mar rubro-negro. Os gremistas entendem que o Grêmio é mais time de chegada que o Flamengo. Sabe, como poucos, ganhar a Libertadores. Sabe superar incríveis situações adversas. Aí lembram a mais ousada delas, a Batalha dos Aflitos. Tudo bem. É história. Mas o Flamengo é melhor. Pode não ser de chegada como o Grêmio, mas no momento é melhor. O Flamengo há feito apresentações esplendorosas, máxime em dias de inspiração de Gerson, Arão, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Um Flamengo aplaudido pelo toque e beleza de seu futebol. O Grêmio levará ao Maracanã o modelo gaúcho de jogar, ou seja, de forma intensa e marcação forte. Foi no seu estádio, Arena Grêmio, que, já no fim do jogo de ida, quando tudo parecia perdido, empatou. Bastou esse gol para levantar o espírito de chegada do Grêmio na Libertadores. Já são três títulos. Os gremistas acreditam que isso fará a diferença.

Mais difíceis

A próxima rodada da Série A traz situações delicadas entre os que estão na zona de rebaixamento ou em torno dela. O Cruzeiro recebe o Fortaleza. O Flamengo recebe o CSA. O Fluminense recebe a Chape. O Ceará recebe o Vasco.

Análise

O Ceará tem duro desafio porque o Vasco, apesar de oscilações, cresceu com Luxemburgo. Na rodada passada, o Vasco ganhou do Inter no Beira-Rio. /// O Cruzeiro ensaia reação. Saiu da zona, mas voltou. Ceni tem contas a ajustar, pois saiu de lá desgastado. /// O Flamengo, pela lógica, deve passear diante do CSA no Maracanã. O Fluminense é favorito diante da Chape também no Maracanã.

Missão

Se o Ceará mantiver o padrão apresentado em Salvador e no primeiro tempo do jogo com o Santos, terá amplas possibilidades de ganhar do Vasco, sábado próximo. Felipe Baxola voltou a jogar bem. Lima subiu de produção. É imprescindível a participação de Ricardinho. Desnecessário falar de Luís Otávio, esse gigante (que gigante!) que devolveu a certeza de que tudo é possível, mesmo quando parece impossível.

Rogério Ceni voltA POR cima a Belo Horizonte. O Fortaleza, sob seu comando, está acima do Cruzeiro. O Cruzeiro, que demitiu Ceni, continua na zona de rebaixamento. Um encontro onde, embora de forma velada, haverá ajuste de contas. Ceni chegará lá de cabeça erguida, diante dos que o mandaram embora.

Por enquanto, THIAGO Neves e Dedé estão na pior no Cruzeiro. Após a saída de Ceni, em razão de desentendimentos gerados a partir de manifestações desses dois atletas, o Cruzeiro não decolou e segue na zona maldita. E tudo poderá ficar pior se o Cruzeiro não alcançar resultado positivo diante do Leão.