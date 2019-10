A ansiedade inseparável

O Ceará recebe o Fluminense. Por mais que o time lute contra a ansiedade, mais a ansiedade predomina. Como não ter ansiedade quando no fio da navalha? Nem Frontal, nem Rivotril, nem Olcadil. Tem de ter controle pela força mental mesmo. Superação como Bergson superou. Saiu das vaias para a glória. No empate com o Vasco, o Ceará não repetiu a boa produção dos jogos contra o Santos e contra o Bahia. Aliás, não vejo nenhum time brasileiro manter o mesmo ritmo intenso por três jogos seguidos. Vejam como exemplo o Flamengo, melhor time da Série A na atualidade. Do banho de bola sobre o Grêmio a uma vitória minguada diante do modesto CSA, time da zona de rebaixamento. A propósito, o Fluminense, adversário do Vozão hoje, também está a perigo. Nos últimos cinco jogos ganhou apenas um: vitória sobre o Bahia (2 x 0 no Maracanã). No mais, empatou com a Chapecoense (1 x 1), perdeu para o Flamengo (2 x 0), perdeu para o Athletico-PR (1 x 2) e empatou com o Cruzeiro (1 x 1). É companheiro do Ceará na pontuação (30) e nos vexames. Confronto direto, sob o medo da queda para onde há choros e ranger de dentes.

Advertência

Depois da volta de Rogério Ceni, o Fortaleza recuperou a confiança mediante bons resultados. Hoje enfrenta o lanterna Avaí. Teoricamente é um adversário fraco. Mas é preciso cuidado. No Ressacada, empatou com o Vasco, embora neste mesmo cenário tenha perdido para o Palmeiras e para o Internacional nos seus jogos recentes.

Lição

O Fortaleza pode tomar como lição o que aconteceu com o Ceará no Castelão. O Avaí, porque lanterna, seria jogo fácil para o Vozão. O que se viu foi o desespero tomar conta do Ceará, salvo, só Deus sabe como, por um gol milagroso de Bergson, justo o atleta que ao entrar recebera sonora vaia. Foi um sufoco.

Referência

Não há como comparar o Fortaleza com o Avaí. O Leão é muito melhor. Rogério Ceni há surpreendido com alternativas que dão certo. E, não raro, entra com jogadores que ninguém espera. Cito como caso recente a escalação de Nenê Bonilha. Hoje não será diferente. Tipo do jogo em que só a vitória interessa, pois aí empate e derrota se assemelham.

Na Série A, o líder Flamengo tem 67pontos. Na Série B, o líder Bragantino tem 62 pontos. O artilheiro da Série A, Gabigol, tem 19 gols. O artilheiro da Série B, Hernane, do Sport, tem 14 gols. O vice-líder da Série A, o Palmeiras, tem 57 pontos. O vice-líder da Série B, o Sport de Recife, tem 56 pontos. Mas em termos de qualidade ainda é muito grande o fosso que separa as duas séries nacionais.

O futebol nordestino terá de volta à Série A, em 2020, o Sport de Recife. Quem ainda pode chegar é o CRB que está com 46 pontos em sétimo lugar. O Vitória lamentavelmente não chega mais para ascensão neste ano. É apenas o 15° colocado. O CRB teve momento muito bom com Marcelo Chamusca, mas depois desonerou e Chamusca caiu. Mas o time de Alagoas segue na briga.