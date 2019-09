A ameaça que vem da zona baixa

Os times cearenses perderam. Gemeram juntos porque derrotados pelo mesmo placar (1 x 0). O Fortaleza segurou bem o primeiro tempo, mas o gol do Palmeiras, marcado por Willian, logo aos dois minutos, levou o Leão a sentir o golpe. O Palmeiras cuidou de administrar a vantagem. O Fortaleza desta vez, bem diferente do que fez na Vila Belmiro em Santos, não teve competência para sequer buscar o empate. Em Maceió, o Ceará esteve melhor no primeiro tempo, quando assumiu o controle do jogo a partir dos 20 minutos. Criou incontáveis chances, mas todas desperdiçadas por Leandro Carvalho, Lima e Felipe Cardoso. O goleiro Jordi fechou o gol. Na fase final, o goleiro Lucas França foi surpreendido por um chute primoroso do lateral-esquerdo do CSA, Carlinhos. Méritos para o jogador alagoano, que viu França um pouco adiantado e mandou a bola fora do alcance do goleiro. Depois disso, ficou nítida a impressão de que o Ceará sentiu o golpe. O técnico Enderson tentou reagir, fazendo entrar três atacantes: Wescley, Bergson e Matheus Gonçalves. De nada adiantou. O Ceará desta vez, diferente do que fez na Arena Corinthians, amargou a derrota.

Dura realidade

A cada rodada, cresce o temor de os times cearenses descerem para a zona de rebaixamento. A ameaça de degola torna-se mais nítida com a falta de vitórias do Ceará e do Fortaleza. Ontem, o Ceará perdeu para um time que em breve poderá ser um concorrente direto na luta para permanecer na elite.

O Leão

Verdade que o Fortaleza perdeu para o vice-líder da competição. Assim, o resultado pode ser considerado normal diante das circunstâncias. Entretanto, existe a necessidade urgente de pontuar diante dos chamados grandes. Um empate amenizaria o efeito negativo do insucesso. A derrota, em circunstâncias assim, abala muito a autoconfiança do grupo.

Próximos

Para não permitir a redução da margem que separa da zona de rebaixamento os times cearenses, há necessidade de vitória do Ceará sobre o Cruzeiro quarta-feira no Castelão e, igualmente, vitória do Fortaleza sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada, quinta-feira. Aí já se terá uma ideia sobre as possibilidades de reação ou se a zona maldita ficará cada vez mais próxima. Haja sufoco.

Observem como o Fortaleza perdeu para o Fluminense e para o Palmeiras. Gols perfeitamente evitáveis. E assim se foram seis preciosos pontos. Ontem, até que foi compreensível, haja vista o poder do Palmeiras. Inaceitável, porém, foi a desatenção que levou o time à derrota diante do Fluminense.

Anotações. Nada de crucificar o goleiro Lucas França pelo gol que tomou. É bom lembrar que no primeiro tempo ele fez três notáveis defesas. // Lima melhorou sua produção, mas o goleiro Jordi pegou todas as finalizações. // Thiago Galhardo dispersivo. Incrível como não se encontrou em campo. // William Oliveira foi bem.