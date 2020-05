Tecnologia no ensino remoto

O desafio de se reinventar frente ao contexto da pandemia do novo Corona vírus atingiu, sobremaneira, as instituições educacionais. Num curto espaço de tempo, todas as escolas do Brasil, e do mundo, foram obrigadas a implementar alternativas visando à continuidade do processo educativo.

Longe de acharmos uma solução para o problema, o momento pede compreensão com educadores, haja vista a forma abrupta de inserção a essa modalidade de trabalho; e serenidade às famílias, em virtude da participação ainda mais efetiva no processo educativo dos seus filhos. É tempo de exercitarmos a união e solidariedade. Não há um grupo social sequer blindado dos influxos da pandemia global.

Sobre o uso das tecnologias no ensino remoto, não há o que se questionar. Estamos no meio de uma guerra, contra um inimigo invisível, e a arma a nossa disposição é a tecnologia. Não nos cabe, portanto, avaliar sua efetividade, cumpre-nos, como educadores, a missão de utilizá-la como aliada e adequá-la aos diferentes perfis aos quais estamos inseridos.

Devemos, portanto, adotar uma postura de positividade, seguramente, todo o legado oriundo dessa vivência na seara educacional não será jogado fora. Nossos alunos não aprenderão mais da mesma forma, e os professores - os mestres do conhecimento - também não ensinarão como antes. Eis aí materialização compulsória de uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): a cultura digital nas escolas.

Essa é uma experiência pela qual todos nós precisaríamos passar, a fim de não sermos lembrados no futuro, como a era do iPad, da Apple ou do ressentimento, como assevera o filósofo Luiz Felipe Pondé. Ao contrário, seremos reconhecidos como a civilização que venceu, por meio da ciência, do amor e da empatia, um vírus devastador capaz de nos fazer repensar o verdadeiro propósito da vida.

Antonio Lourenço da Costa Neto

Professor, advogado, mestre em Direito e especialista em gestão educacional