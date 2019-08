Há passeios repletos de encontros entre sonho e realidade. Daí nasceu com o escritor Galba Gomes o itinerário de um livro verdadeiro mostrando que “O Sonho é Realidade”. Título paradoxal ao tema? Acreditamos que não. O dissertar desse “sonho real” revela a curiosidade natural do autor em fincar momentos de uma vida simples. Desenvolve um crescente de reconhecimento pela sua gleba, por nomes e curiosidades vindas de “Coreaú, com seus encantos”.

Galba Gomes conseguiu realizar tudo o que idealizou, no seu roteiro descompromissado de escrever ávido por traduzir a realidade social, a política e as práticas domésticas da sua própria existência. Ilustra seu depoimento com a realidade iconográfica que acostou ao livro, comprovando que “O Sonho é Realidade” notadamente quando o resultado da inspiração surge emoldurada pela força do amor a suas origens.

“O Sonho é Realidade” sim ao trazer linha de andanças verdadeiramente romanceadas. O autor soube tirar proveito de atos e fatos considerados marcantes a fim de despertar a especial atenção do leitor. Leitura agradável que não cansa, notadamente por avançar num viés histórico, sob medida, para interessar a quem gosta de ler mergulhando em detalhes vivos de emoções espontâneas.

Sonhos e utopias em ascensão para a conclusão capaz de não distorcer verdades. Livro escrito para meditação sonhadora dos que adorariam descrever detalhes de sua própria vida. Galba Gomes ousou e produziu o seu opúsculo de valor histórico contemporâneo. Homenageou Coreaú e, de permeio, trouxe os vultos que personalizaram seu relato. Nenhuma ficção para mesclar o sonho como realmente sendo a realidade inesquecível dos que amam o seu rincão, com sua gente também sonhadora na busca do lugar ao sol a que todos temos direito.