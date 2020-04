Se atualizar é via de regra

Em meio à pandemia que estamos vivendo, o uso da internet tem ficado em evidência. A busca por soluções digitais está crescendo. Aulas, reuniões e até exercícios físicos agora estão acontecendo online. A compra de bens duráveis e mais caros (como smartphones) está sendo adiada, principalmente pela geração Z (quem tem entre 16 e 23 anos). Por outro lado, a compra de bens menos duráveis (alimentos, remédios, produtos de higiene) está em alta. Os recursos online são as alternativas chaves para algumas empresas se manterem vivas no mercado.

De acordo com estudo realizado pela Boston Consulting Group (BCG), cerca de 98% das empresas brasileiras não estão presentes de forma integrada e correta nas buscas. Eis a necessidade de se manter atualizado nas plataformas de busca. É inerente que esse é o primeiro contato entre o consumidor final e o empreendimento. Ter os dados atualizados em todas as plataformas de buscas possíveis é via de regra.

Uma das formas de ampliar esse cenário de estar presente no meio digital é perceber a relevância nas consequências atreladas a um bom posicionamento nas múltiplas plataformas de buscas e sistemas operacionais que atualmente existem na web.

Dessa forma, é necessário investir em ferramentas que tornem a empresa em questão automaticamente mais encontrada nos principais mapas e listas telefônicas da internet quando potenciais consumidores estiverem procurando por seus produtos ou serviços, ampliando as oportunidades de atraírem mais e mais negócios.

Nas entrelinhas, fica o entendimento de que as listas telefônicas, que antes eram enviadas pelos correios, hoje em dia não fazem mais sentido do ponto de vista material. Mas elas ainda existem.

Só que são online e acessível para todos em qualquer lugar. E são o primeiro passo para o seu cliente chegar até o seu negócio.

Felipe Caezar

CEO da HubLocal