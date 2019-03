Saúde e segurança no trânsito

O Brasil necessita respeitar e fazer cumprir as suas inúmeras leis que regulamentam preventivamente as questões de segurança nacional no trânsito, na construção de barragens, de prédios... Preventivamente para que acidentes inesperados não ocorram, ceifando vidas preciosas que poderiam ser preservadas.

Com a promulgação do novo Código de Trânsito Brasileiro em 1997 e as intervenções previstas que foram implantadas: maior rigor na fiscalização; multas com valor elevado; Lei Seca; aumento da carga horária de aulas teóricas e práticas no processo de formação dos condutores; carteira provisória; exame toxicológico para motoristas profissionais; avaliações preventivas médicas e psicológicas, tudo isto contribuiu para os índices de redução de acidentes e mortes nas estradas brasileiras, comprovados por estatísticas nacionais.

De repente, quando tudo está funcionando adequadamente dentro dos parâmetros das Ciências e de um trabalho ético, constante, sério, preventivo e responsável, é apresentado um Projeto de Lei que aumenta o tempo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, passando de cinco para 10 anos o tempo de validação desta.

Desconhece o autor que o trabalho médico realizado é preventivo, orientando muitas vezes o cidadão quanto à sua saúde física, sua pressão arterial, sua acuidade visual, tão necessários para a condução com segurança do veículo.

Se a questão é puramente econômica, que o nobre Deputado proponha outra forma de rever os valores cobrados no processo de habilitação e renovação dos condutores de veículos, e não irresponsavelmente "jogando para a plateia" e propondo a retirada de um importante e preventivo exame para o condutor de veículos. Que ele leia as últimas estatísticas de diminuição de acidentes no trânsito brasileiro, fazendo um paralelo com os anos anteriores!... Que ele procure se informar sobre o uso de drogas e álcool utilizado por condutores profissionais...Enfim, que o autor da PL não mexa naquilo que está dando certo na Nação Brasileira, contribuindo preventivamente para a saúde do cidadão e consequentemente para a redução de acidentes no trânsito brasileiro.