Weintraub passaria no Enem?

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, que outro dia desses escreveu num ofício ao colega Paulo Guedes "paralisação" com "z" no lugar do "s", anunciou ontem que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano terá como foco conhecimentos objetivos.

Segundo ele, a preocupação do Ministério da Educação será selecionar os melhores alunos para ocupar as vagas no ensino superior: “Não vai cair ideologia. A gente quer saber de conhecimento científico, técnico, de capacidade de leitura, de fazer contas, de conhecimentos objetivos”.