Uma denominação tardia

Está pertinho de chegar ao birô número 1 do Palácio do Planalto uma decisão que passa bem longe do clima de crise que divide o presidente Jair Bolsonaro e o PSL, partido o qual integra. Mas é uma deliberação com jeitão de fora do tempo, admita-se. É a sanção - ou veto - a projeto que denomina “Rodovia Padre Cícero Romão Batista” o trecho d BR-116 entre Pacajus e a divisa do Ceará com Pernambuco. A matéria leva a assinatura do ex-senador Eunício Oliveira (MDB). A relatoria havia ficado para o deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), que havia recomendado a aprovação. O tom de suspense está no fato de Bolsonaro não ser alinhado com as referências e as reverências católicas.

Aos mestres

E o Senado agendou para a próxima sexta homenagem aos professores. O evento se refere ao Dia do Professor, transcorrido terça-feira última (15). Antes tarde.

Pauta doce...

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia tem reunião hoje. A pauta é bem docinha: a produção de mel no Ceará. Entidades da apicultura garantem que a atividade ocorre em 80% do Estado.

...Mas com ferrão

Mas, como mel, a questão tem suas ferroadas. É que produtores se ressentem da falta de ordenação técnica e organizacional. “E legal”, diz o deputado Acrísio Sena (PT), que requereu o evento.

Livro de Frases

Do presidente do BNB, Romildo Rolim, sobre o desempenho da instituição: “Com apenas 8% da rede de agências (na Região), somos líder em financiamentos, respondendo por 69,6% das operações de crédito de curto e de longo prazos”.

Aonde e de onde

Romildo Rolim se reuniu na semana passada com deputados nordestinos e destacou que este ano o Banco do Nordeste já investiu R$ 29,5 bilhões nos 11 estados em que atua. Dessa dinheirama toda, mais de R$ 20 bilhões são de recursos do FNE.

Chega pra lá

Aliás, chegou a ser enviado ao Senado texto de ideia legislativa para que os professores da rede pública fossem obrigados a se submeter a exames toxicológicos. A proposta, de um cidadão de Brasília, não avançou. Precisava de 20 mil adesões e só conseguiu 57.

PÍLULAS

O vereador Benigno Júnior (PSD) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza dê uma repaginada, tipo barba, cabelo e bigode, nos trechos da Avenida Desembargador Floriano Benevides Magalhães em frente ao Fórum Clóvis Beviláqua. Poderia ampliar a ideia para outros locais, né? Por questão de justiça, claro.

