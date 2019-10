Um lance de dados

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará programou para amanhã um encontro entre o poder público e a proteção de dados. A disposição da Corte, em parceria com a Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza, é sensibilizar gestores de diferentes esferas para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - um conjunto de dispositivos com abrangência nacional que tem relações direta com as gestões e os direitos dos cidadãos. Considerando aspectos da administração pública, a segurança da informação deve ser vista como tema básico. As atividades serão realizadas no plenário do Tribunal de Contas. O presidente do TCE, Edilberto Pontes vai participar. O secretário de Finanças de Fortaleza, Jurandir Gurgel, também.

Nova cena

O Senac Reference, unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Fortaleza, tem 4.437,07m² em quatro andares na Avenida Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota. São mais de 30 ambientes e empresas pedagógicas.

Estratégia

Pois bem: a agenda de cursos do Senac Reference inclui os de design, idiomas, moda, gastronomia, beleza e gestão. Em tempos bicudos, qualificação é tudo e mais um pouco. Veja em www.senacreference.com.br.

É isso aí, bicho!

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia realiza hoje seminário sobre proteção e bem estar animal. O deputado Acrísio Sena (PT) assina o evento. Começa às 8h.

Mulher, mulher

A Câmara de Fortaleza bateu o martelo: terá sempre uma vereadora na Mesa Diretora. É uma política de inclusão da mulher que, sob qualquer olhar, respeita a pluralidade social e dá um chega pra lá, bem dado, no machismo.

Tabuada

As estratégias educacionais do Governo do Ceará ganharam um entusiasta na Assembleia: o deputado Walter Cavalcante, medebista de carteirinha. Ele não cansa de lembrar que 50 escolas do Estado estão entre as 100 de melhor desempenho no País.

Festança

Vão durar uma semana inteirinha as comemorações dos 260 anos de emancipação política de Caucaia. A agenda começa dia 9 e segue até dia 15.

PÍLULAS

A numerologia da Prefeitura de Fortaleza indica: o projeto Mulher Empreendedora tem previsão de investimento até R$ 1,8 milhão este ano na cidade. As plataformas são empreendimentos geridos por mulheres, com possibilidade de acesso a financiamento orientado até R$ 15 mil, por período até 12 meses.

