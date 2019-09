Tudo tem um lado positivo: as lições que a crise dá

Está aceso - e com iluminação tão intensa para os setor público quanto para o privado - um sinal de alerta pra lá de significativo. Trata-se de apuração da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), que constatou queda de 5,9 pontos do índice de confiança do consumidor fortalezense. A taxa despencou de 113,2% em agosto para 106,6% neste mês. É uma situação grave e, por isso, extremamente preocupante. Afinal, mede-se por aí o funcionamento de um dos motores que fazem a economia gerar empregos, renda e receitas tributárias. Um retrato nítido do problema está na desocupação de imóveis comerciais na Avenida Monsenhor Tabosa. Há algo positivo aí? Há, sim. É que a solução contempla mais trabalho, reflexão, resistência e criatividade do que pessimismo e retração.

Incerteza

A pesquisa do Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza é realizada mensalmente pela Fecomércio-CE. Na avaliação mais recente, conclui-se que a queda foi causada principalmente com o crescimento da incerteza sobre o ambiente econômico.

Livro de frases

Do presidente do TCE, Edilberto Pontes, sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal: “Deve-se reconhecer as gestões que se destacaram nos resultados do IEGM, calculado pelo Tribunal de Contas e, assim, contribuir para a disseminação das boas práticas realizadas”.

Tradução

A rigor, a observação do conselheiro deve ser avaliada como um alerta: o de que as administrações precisam estar atentas para replicarem medidas de controle financeiro e de transparência. Bons entendedores entenderão.

Sons

Uma turma afinada tem agenda hoje e amanhã em Fortaleza. São músicos, produtores e outros participantes da cadeia produtiva da música. A pauta é um seminário sobre plataformas digitais, na Livraria Cultura (Avenida Dom Luís, 1010 - Varjota). Inscrições gratuitas, em www.sympla.com.br.

Choque de opinião

Depois de o presidente Jair Bolsonaro (PSL), no mais puro humor escatológico, sugerir que, para preservar o ambiente, o cidadão não vá ao banheiro todo dia, o vereador Plácido Filho (PSDB) saiu-se com uma que cabe como complemento: “o acesso ao saneamento básico melhora a saúde, evita doenças, mortes, amplia oportunidades econômicas e a produtividade”. E não é que tem razão, o Plácido?

PÍLULAS

Outra para o Livro de Frases, dessa vez da deputada Érika Amorim (PSD), sobre a prevenção da epidêmica violência: “É com ações de combate à exploração de crianças que podemos conter os números de violência no Ceará”.

