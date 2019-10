Tecnologia penal

Tribunal de Justiça do Ceará está implantando o Sistema Eletrônico de Execução Unificada. A ferramenta reunirá informações de todas as varas de execução penal do País. O presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, define o sistema como “confiável, estável e automatizado”. A ideia é que se agilize a execução penal, para que se tenha domínio completo do que se passa no sistema. O setor de Tecnologia da Informação do Tribunal será incorporado nesta semana às discussões para informar sobre a rede de internet. Depois, serão capacitados os servidores que atuarão no sistema.

No tempo

O Ceará tem, desde 2014, um Sistema de Compensação pelo Cumprimento de Metas por Indicadores Estratégicos de Criminalidade. Foi sancionado no governo de Cid Gomes (PDT). Esse sistema contempla “agentes integrantes do Sistema de Segurança Pública”.

Formação

Já uma portaria do secretário da Administração Prisional, Mauro Albuquerque, instituiu em 7 de maio passado uma comissão para analisar o ingresso dos agentes penitenciários no grupo.

Chuva no molhado

Apesar disso, tramita na AL projeto que institui um Sistema de Compensação pelo Cumprimento de Metas por Indicadores Estratégicos no Sistema Penitenciário. É o deputado Noélio Oliveira (Pros), hoje de licença, quem o assina.

“Intelecidades”

O Tribunal de Contas do Ceará prorrogou, até a próxima quinta-feira (31), o período de inscrições para especialização em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes. O curso, que só começará de fato e de direito em 4 de março do ano que vem, resulta de parceria com a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

Mais atenção

O desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, inspirou a vereadora Larissa Gaspar (PT) a apresentar proposta de campanha permanente na cidade sobre a importância da inspeção predial.

Ter o que fazer

A temporada letiva na rede pública do Ceará está chegando à reta final de 2019 e escola nenhuma estabeleceu plano de uso das instalações durante as férias. Ou seja, nenhuma considerou ainda a carência de ocupação para crianças e adolescentes.

PÍLULAS

É professor universitário, analista judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará e mestre em Políticas Públicas o novo integrante da Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará. Marco Praxedes assumiu cadeira 88, que tem como patrono Nicodemos Napoleão.

Esta Coluna é acessível pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br. Ou, ainda, pelo Whats App (85) 99638 5129 (só mensagens de texto). Ou pelo telefone (85) 3266 9659.