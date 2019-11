Tecnologia e atualização

As novas tecnologias receberam destaque especial no projeto de modernização da estrutura organizacional da Assembleia Legislativa do Ceará, que a Mesa Diretora pôs para tramitar e tratou de articular a aprovação com as bancadas. Em praticamente todos os capítulos há menções específicas a inovações que se consolidam em diferentes atividades - a exceção fica para os procedimentos burocráticos da instituição. A reorganização já era uma pauta discutida intensamente, embora restrita aos ambientes dos gabinetes de deputados. A rapidez com que o texto foi encaminhado indica que diferenças políticas ou ideológicas entre as representações na Casa não contaram nada nesse contexto.

Reta final

O Banco do Nordeste encerra segunda-feira próxima o recebimento de inscrições de projetos de cunho social e de saúde e esporte, voltados para crianças, adolescentes, adultos e idosos de baixa renda. As iniciativas que passarem na peneira receberão apoio financeiro com recursos não reembolsáveis, por meio de incentivos fiscais.

Sala de aula

O Senac Reference, braço de capacitação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Fortaleza, abriu inscrições para curso de Gestão de Produtos, Serviços e Marcas. E a agenda é diferenciada, com temas como tipos e características de produtos e serviços e estratégias de inovação e desenvolvimento, entre outros. Mais informações em https://bit.ly/2Pyzlfa.

Batismo

De tanto baterem na mesma tecla - a dos interesses corporativos de policiais civis -, os pronunciamentos do deputado Tony Brito (Pros) ganharam um apelido gaiato na Assembleia Legislativa: "Hora do B.O."

Livro de Frases

Do vereador Gardel Rolim (PDT): “Tenho o sonho de ver Fortaleza rendida aos pés do Senhor. Sonho de que todos possamos sair das igrejas e fazer cultos nas praças, para que as pessoas possam ouvir e entender que não vamos mudar a cidade se não for na fé em Cristo”.

Calendário

Ontem foi o Dia do Veganismo. Hoje é o Dia de Finados.

PÍLULAS

O Festival Canoa Blues vai destinar livros arrecadados com o público para ações culturais em Canoa Quebrada. O evento, que tem apoio do Sebrae-CE, começa em Fortaleza no próximo dia 8. A programação inteirinha está em www.canoablues.com.br.

