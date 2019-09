Saúde: o antídoto para a maré ruim do noticiário sobre o Ceará

Começou a ser posta para funcionar a Plataforma de Modernização da Saúde do Ceará.

Com alguma pompa e circunstância, o redesenho - ou reengenharia, como se dizia nos anos 1990 - havia se tornado no mês passado uma peça importante da política governista, ao ponto de nem deputados da oposição se animarem a questionar as medidas.

Hoje, no Palácio da Abolição, o governador Camilo Santana (PT) sancionou duas leis que fazem integram o planejamento - uma integrar ações e serviços públicos de saúde do Estado e dos 184 municípios ao SUS, que passam a ser divididos em regiões; outra dá nova estrutura de organização à Secretaria da Saúde do Ceará.

Ambas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa do Ceará no último dia 5 de setembro.

Pode ser que a nova definição da Saúde alivie a carga negativa que a sequência de ataques de facções tem causado no Ceará.