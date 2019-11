Saúde e articulação política

Sanitária (Anvisa) recebe até hoje, nenhum dia a mais, sugestões para propostas de revisão das normas brasileiras de rotulagem nutricional de alimentos. Houve duas consultas públicas, que começaram em 23 de setembro e receberam até sexta-feira passada aproximadamente 9,5 mil contribuições. Sugestões podem ser enviadas por meio de formulário específico no portal da Anvisa (https://bit.ly/2JK4tV9). As mudanças são apoiadas pelo movimento “Põe no Rótulo”, criado em 2014 por mães e pais de crianças com alergias alimentares. Fortaleza tem uma exemplar mobilização, sobretudo de intolerantes a glúten e a lactose, que até conseguiu bons resultados em articulações na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa do Estado, encaminhando informações a parlamentares para a produção de projetos. Além disso, anualmente os grupos realizam debates e outras atividades sobre saúde.

Tanto faz

A Anvisa quer, entre outros pontos, que os fabricantes deixem legíveis as informações nutricionais dos produtos. Para tanto, devem adotar um modelo de rótulo frontal. Corre-se o risco de trocar seis por meia dúzia, não havendo mais esclarecimento nos dados.

Arte na rua

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado analisa proposta que regulamenta e incentiva manifestações artísticas em locais públicos, como estacionamentos, terminais e estações de transporte. Os cearenses Luís Eduardo Girão (Podemos) e Cid Gomes (PDT) participam da Comissão.

Todo se achando...

O Centro Vocacional Tecnológico mantido em Maranguape pelo Instituto Centec apaga 20 velinhas amanhã. As duas décadas de fundação serão celebradas com sessão na Câmara Municipal.

...E com razão

O CVT de Maranguape estima já ter capacitado 22 mil pessoas. Este ano, cerca de 2,3 mil pessoas participaram de cursos de formação inicial e continuada e práticas laboratoriais, em setores como laboratórios de biologia, física e matemática.

Paz e bem

Passou na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia projeto do deputado Júlio César Costa Lima Filho (Cidadania) que cria o Dia Estadual da Adoção Animal. A data proposta na matéria é, com mérito, 4 de outubro - Dia de São Francisco de Assis. Júlio diz que a ideia é “estimular e promover a conscientização”. Amém.

PÍLULAS

O Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, recebe hoje show do cantor sul-mato-grossense Matu Miranda – prova que nem só de sertanejo vive o Centro-Oeste. Matu vem ganhando espaços na cena musical local, o que constitui ponte cultural interessante. Começa às 20 horas, com acesso gratuito.

