Saída pela regularização

O deputado Salmito Filho (PDT), que já foi secretário de Turismo de Fortaleza, pôs para tramitar na Assembleia Legislativa projeto com o qual propõe que o Estado outorgue termos de permissão de uso dos boxes do Centro de Turismo do Ceará - ou simplesmente "Emcetur", como se convencionou chamar, com base na sigla da extinta estatal que havia para o setor. O local é uma das referências de Fortaleza na venda de artesanato e badulaques típicos. O parlamentar diz que a ideia é regularizar a ocupação, "dando efetiva segurança jurídica aos permissionários que atenderem aos critérios". Faz sentido.

Danou-se

Mas saiba: com argumentos emprestados do advogado constitucionalista Michel Temer - sim, Temer! -, a Consultoria Jurídica da Assembleia pespegou um carimbão na matéria: "inconstitucional", porque "invade a competência do Chefe do Executivo". Enquanto isso, os permissionários seguem na incerteza.

Fogo amigo

A comissão da Assembleia que acompanha a Transposição das Águas do Rio São Francisco faz reunião hoje, às 15h. A pauta não inclui - pelo menos abertamente - uma análise do efeito que o tropeção do líder do governo Bolsonaro no Congresso, Fernando Bezerra (MDB), levou ao ser investigado pela Polícia Federal.

Todo terreno

Fortaleza está aquecendo os motores para receber a Autop Off Road e a I Expoauto Nordeste. Os eventos são inéditos no Nordeste e prometem apresentar novos conceitos e tendências desse segmento automotivo. As agendas estão marcadas para 24 a 27 de outubro.

Acelerado

A organização estima que as vendas de veículos 4x4 novos no Estado chegaram a R$ 603 milhões em 2017 e 2018, representando geração de R$ 108 milhões em ICMS. O Ceará tem mais de 100 clubes off-road, com cerca de 4 mil associados.

Saliva

Enquanto brada contra o que chamam de privilégios do Judiciário, apoiando uma certa “CPI Lava-Toga” no Congresso, o vereador Reginauro Souza (sem partido) quer criar filhotes, veja só!, desses mesmos privilégios. Está, por exemplo, propondo verba que define como “auxílio uniforme” para agentes da Guarda Municipal de Fortaleza. Como se o órgão não fornecesse as fardas.

PÍLULAS

Começa hoje, seguindo até sexta, o Ceará Organic Food Festival. Como o nome indica, o festival é internacional. E é de gastronomia. A mesa de abertura (isso mesmo!) está agendada para as 8h30min. Será na Fábrica de Negócios, na Avenida Monsenhor Tabosa, 740 – Praia de Iracema, em Fortaleza.

