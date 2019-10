Rotatividade na pauta

A Prefeitura de Fortaleza está realizando chamada pública de empresas interessadas em explorar o serviço Zona Azul. O alvo é a distribuição dos cartões digitais que permitem que se estacione nas vagas públicas. Embora haja quem torça para essa modalidade, deve-se observar que áreas com essa finalidade são uma prática em todas as grande cidades do Brasil e do mundo. São Paulo tem. Rio de Janeiro também tem. Londres, Paris e Nova York, idem. A rigor, os pontos de estacionamento podem ser considerados, sim, uma forma de o Poder Público faturar com espaços urbanos. Mas é corretíssimo considerar que ajudam a disciplinar o trânsito e, tanto quanto, democratizam o uso de bens coletivos.

Ordem na Zona

A chamada da Zona Azul é tocada, claro, pela Autarquia Municipal de Trânsito, a AMC. A ideia é que as empresas participantes disponibilizem os cartões por meio de aplicativos de celulares, como já vem sendo feito.

Racionalização

A legislação diz que esse tipo de estacionamento rotativo visa à “racionalização e a universalização do uso das vagas localizadas em vias e logradouros públicos”.

Para todos

A AMC diz que a aplicação da tecnologia não impossibilitará o uso do sistema por pessoas que, eventualmente, não estejam com o celular. É que serão disponibilizados també pontos de venda do Zona Azul digital.

Arte e reflexão

O Outubro Rosa será celebrado pelo BNB muito além de números e cifras. É que o Centro Cultural da instituição em Fortaleza agendou para amanhã, quinta e sexta-feira apresentações das cantoras Jord Guedes, Letícia Ibiapina e Sara Lizz.

Na hora do almoço

A agenda do Outubro Rosa do Centro Cultural BNB (Rua Conde D'Eu, 560 - no antigo Mercado Central de Fortaleza) é inteiramente gratuita. E começa sempre ao meio-dia.

Coincidências

Domingo foi um dia incomum. O carro do piloto vencedor do grande prêmio de Fórmula 1 do Japão, Valtteri Bottas, tinha o número 77. O jogador que fez o gol que tirou o Ceará da zona de rebaixamento, Bergson, vestia a camisa 77. Irmã Dulce, canonizada pelo Papa, morreu aos 77 anos, em 1992.

PÍLULAS

Os contatos da Coluna são os e-mails comunicado@svm.com.br e roberto.maciel@svm.com.br. E, ainda, o WhatsApp (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto) e o telefone (85) 3266 9659.

Do deputado Queiroz Filho (PDT) para o Livro de Frases: "A revolução tecnológica já está acontecendo e o mercado de trabalho do Brasil e do mundo está passando por mudanças significativas". Descobriu a pólvora.