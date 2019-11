Reconhecimento merecido

A Associação Peter Pan, que atua no cuidado de crianças em tratamento contra o câncer no Ceará, ganhou o prêmio de melhor ONG de 2019, concedido pelo Instituto Doar, pelo trabalho desempenhado em parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). Com a parceria do Hias, a Associação oferece tratamento médico especializado, sem custo, em Fortaleza e em cidades do interior. O prêmio levou em consideração a estrutura administrativa e financeira da entidade, auditorias, captação de recurso, etc. Merecido o reconhecimento pelo belíssimo trabalho, que ajuda a salvar vidas.

Bolsas

Na contramão do Governo Federal, o instituto privado Serrapilheira, de fomento à ciência no Brasil, está com inscrições abertas para a terceira chamada pública de apoio à pesquisa científica. Para participar, é necessário manter vínculo permanente com alguma instituição de ensino pública ou privada e ter concluído o doutorado entre janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2017.

Inscrições

Os contemplados receberão apoio financeiro de até R$ 100 mil para desenvolver a pesquisa. Serão aceitas propostas na área de ciências naturais e da computação, além de matemática. As inscrições vão até 18 de dezembro, no site https://Serrapilheira.Fluxx.Io/.

Jovens

O projeto Movimento Vidas tem sido o xodó do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT). A satisfação com o resultado, explica, é pelo alcance, em apenas dois encontros, de mais de 23 mil jovens nos bairros Conjunto Esperança e Ellery.

Data

Próxima parada do Movimento Vidas, que envolve diversas ações, como oficinas e palestras, será na Aerolândia, no sábado (23). Os moradores dos bairros do Planalto Pici e Vila União já podem anotar a data para receber o projeto: 7 e 14 de dezembro, respectivamente.

Sem racismo

Para não deixar cair no esquecimento a luta diária da população negra no Brasil, a Central Única das Favelas (Cufa) em parceria com a Prefeitura de Fortaleza realiza, amanhã, no Centro Cultural Belchior, uma roda de conversas sobre os desafios do empreendedorismo para mulheres negras. Na sexta, o bate-papo será com o produtor e empresário Kondzilla.

O artesanato cearense recebe um importante impulso para o seu desenvolvimento neste mês. A ONG Artesol começou a capacitar artesãos de Muquém, São Gonçalo do Amarante, Itaiçaba, Santana do Cariri, Juazeiro do Norte, Crato, Massapê, Palhano e Nova Olinda para que eles possam integrar uma plataforma nacional de artesanato, a fim de alcançar um público maior por meio do mundo virtual.

