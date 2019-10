Reconhecimento: Igor Queiroz recebe Medalha Boticário Ferreira

A Câmara Municipal de Fortaleza outorga hoje, às 19 horas, a Medalha Boticário Ferreira ao empresário Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho de Acionistas do Grupo Edson Queiroz. A medalha é a principal comenda da Casa. Igor desenvolve, em paralelo à atividade profissional, ações de responsabilidade social com ênfase na educação. Atualmente, o Instituto Myra Eliane, gerido por ele, tem realizações em benefício de mais de 34 mil crianças em diferentes cidades, com projetos de capacitação de gestores, professores e demais representantes do ensino, além de manter em Caucaia um complexo educacional com foco em valores humanos. A homenagem leva a assinatura da vereadora Priscila Costa.

Jorrou

A Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, firmou convênio de cooperação com o Governo do Estado. A finalidade é alcançar investimento de R$ 950 milhões nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.

É o que há

O prefeito Naumi Amorim diz que as demandas “existem e são urgentes”. Inclusive com comunidades que ainda não têm sequer água encanada.

Um lado

Leva a assinatura da vereadora Larissa Gaspar (PT) projeto que indica à Prefeitura de Fortaleza institua um comitê de prevenção a homicídios da população LGBT.

Pai é quem cria

Paternidade ativa é o tema de roda de conversa hoje, a partir das 18h30min, na sede do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc), na Avenida da Universidade 2346 - Benfica. A facilitação ficará a cargo do psicólogo Ben Hur Oliveira e da médica Liduína Rocha.

PÍLULAS

Leva a rubrica da deputada federal Luizianne Lins (PT) requerimento à Comissão de Cultura da Câmara solicitando audiência pública para debater a censura contra expressões culturais LGBT.

A Coluna Comunicado está aberta a manifestações dos leitores. Contatos podem ser feitos pelos e-mails roberto.maciel@svm.com.br e comunicado@svm.com.br, pelo Whats App (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto) ou pelo telefone (85) 3266 9659.