Quem paga o quê. Ou não

Nas contas de empresa que monitora cenários como o da inadimplência das famílias, as mulheres cearenses estão bem à frente dos homens quando o assunto são dívidas. Aqui, 52,7% das contas penduradas foram geradas por mulheres - com evidentes 49,3% para os homens. Os números locais não são lá muito diferentes das médias nacionais. Os homens são a maior parte (50,8%), devendo mais para o segmento bancos e operadoras de cartões de crédito. Já as mulheres (49,2%) têm mais dívidas atrasadas com empresas de água, luz e gás. O total de inadimplentes no Estado é de 2,432 milhões. No Brasil, o número chega a 63,4 milhões.

Para viver

O projeto "Viva o Parque", da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fará amanhã nova edição. E vai ocupar quatro unidades de conservação: a Área de Relevante Interesse Ecológico do Sítio Curió, a Área de Proteção Ambiental do Estuário do Rio Ceará/Maranguapinho e os parques Botânico (em Caucaia) e do Cocó.

Respire

Numa conjuntura tão sofrida por agressões à natureza, ações que proponham e permitam a integração das comunidades com o meio ambiente são essenciais.

Uma luz

Tramita no Senado projeto que autoriza a aplicação de dinheiro do FGTS - que é do trabalhador, pois - em operações de crédito para a empresas que usam energia fotovoltaica. A matéria tramita na Comissão de Meio Ambiente, na qual não há parlamentares do Ceará.

Controle

Leva a assinatura do deputado cearense José Guimarães (PT) projeto que regulamenta os reajustes dos preços de combustíveis. A matéria estabelece que os aumentos só possam ter como base os índices de inflação.

Vacina

Guimarães define a proposta como uma espécie de vacina contra "reajustes exorbitantes". Nesse caso, os bolsos dos consumidores são os que tradicionalmente sofrem mais.

Escudo

É do vereador Idalmir Feitosa (PP) texto que propõe a criação em Fortaleza de política de prevenção da violência contra educadores de escolas municipais. A ideia é boa. E confronta o estímulo para que alunos filmem e reprimam as falas de professores.

PÍLULAS

Livro de Frases: “A justiça é o princípio básico que mantêm a ordem social através da preservação do direito de todos. A ausência de justiça representa desrespeito, a desigualdade, o conflito”. Do presidente da Câmara de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT).

A Coluna recebe sugestões, opiniões e outros contatos dos leitores pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br, pelo telefone (85) 3266 9784 ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (mensagens de texto).