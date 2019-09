O número de focos de queimadas identificados no Amazonas desde 1º de janeiro já representa 89,7% do acumulado em 2018 - que fechou com 11.446 casos.

Não há, portanto, clima para apagar velinhas.

Atualmente, já foram encontrados 10.276 focos ativos no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O índice anual pode crescer ainda mais em outubro, mês que entre 2008 e 2018 teve média de 1.612 casos de queimadas.

As queimas, pelo visto, são a cara do governo Bolsonaro.