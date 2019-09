Quando a política é parada

O calendário oficial de eventos do Ceará já contempla a Parada da Diversidade Sexual, atividade que até recentemente era conhecida com certo reducionismo e com sobejos de preconceito como "parada gay".

A sociedade obteve essa referência legal à base de profundas e desgastantes discussões na Assembleia Legislativa do Estado - com indisfarçável pregação de ódio protagonizada por deputados como Luiz Henrique Castelo (PP), que se autodenomina "apóstolo", e Silvana Oliveira (PR), uma "doutora".

Os parlamentares encenaram papeis que ultrapassaram os limites da política e ingressara no campo da hipocrisa, da exclusão e da defesa da violência. A ponto de o tal "apóstolo" fazer questão de deixar claro que discrimina, sim, alegando ter sido um "menino prostituto" e de ter sido "lavado no sangue de Jesus".

Pobre Jesus!

O outro

Castelo e Silvana são pastores, categoria à qual pertence um certo Sérgio Von Helder, elemento que em 1995 desferiu patadas numa imagem de Nossa Senhora, num programa bancado pela Igreja Universal do Reino de Deus.

Sentidos

Mas, independentemente da postura medieval dos parlamentares, há de se observar e questionar: a que parada mesmo se refere o projeto 388, do deputado Elmano de Freitas (PT)?

Diz lá o seguinte, ipsis litteris:

Art. 1º. Fica incluído A PARADA PELA DIVERSIDADE SEXUAL NO CALENDÁRIO DE EVENTOS E DO ESTADO DO CEARÁ na forma que indica.

Art. 2º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário".

Onde se realiza essa parada? Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Sobral, Iguatu ou Juazeiro do Norte?

De que modo essa(s) atividade(s) pode(m) ser amparada(s) pela lei?

Quem são os promotores que poderão reivindicar, por exemplo, apoio do Poder Público?

Como a lei vai orientar respeito e a segurança aos (e dos) militantes da causa?