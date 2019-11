Processo de atualização

O Instituto Cearense de Direito Eleitoral está articulando para o próximo ano, de março a abril - depois do Carnaval, portanto - a realização dos 7°, 8° e 9° seminários regionais de Direito Eleitoral. E já com localização definida: os eventos estão agendados para Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza, cidades estratégicas no desenho político do Ceará. O tema principal das atividades será “As novas regras eleitorais e as eleições municipais de 2020”. Os seminários visam a atualizar e capacitar os participantes sobre as alterações legais provocadas pelas minirreformas eleitorais aprovadas em 2017 e 2019, as quais serão aplicadas nas eleições do ano que vem. Melhor evitar supresas, então.

Fluxo

A Cagece agora ostenta a certificação ISO 9001 na Unidade Leste de Fortaleza. O serviço atende 44 bairros. A referência é da Associação Brasileira de Normas Técnicas e leva em conta a gestão dos processos de distribuição de água, coleta de esgoto, serviços comerciais, técnicos e administrativos da unidade.

Ampliação

A Unidade Leste é a primeira da empresa a receber o ISO 9001. Sessenta e oito por cento da clientela da Cagece em Fortaleza é atendida lá. A companhia também renovou e ampliou a certificação para as novas lojas, localizadas nos municípios de Tianguá e Eusébio.

Barreira

Leva a assinatura do deputado Nezinho Farias (PDT) projeto pelo qual bares, restaurantes e casas noturnas devem ter medidas que apoiem mulheres em situação de risco ou de constrangimento. A matéria vai contra os assédios moral e sexual. E reprime o machismo.

Livro de Frases

Da deputada Silvana Oliveira (PR), sobre o parto normal: “A criança nasce na hora certa, chorando, toda vermelhinha... Alegre e e satisfeita!”

A mais

Depende do plenário da Assembleia - e, claro, da sanção do governador Camilo Santana (PT) - a criação de um Banco Estadual de Medicamentos Doados. A ideia, do deputado Fernando Santana (PT), visa que remédios não usados possam ser doados a uma central pública, evitando que se percam por expirar o prazo de validade. O texto já passou nas comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Seguridade Social e Saúde.

PÍLULAS

O Comitê Gestor da Internet pesquisou e apurou: 80% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos estão conectadas à rede de computadores. Para agravar a situação, levantou-se a informação de que 21% deixam de comer ou mesmo de dormir para poder navegar em sites.

