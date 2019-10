Prédio desaba e vira motivo para vereadores não trabalharem

O vereador Adail Júnior (PDT), presidindo sessão da Câmara de Fortaleza, levantou hoje os trabalhos em plenário em solidariedade às vítimas do desabamento do edifício residencial Andrea, no bairro Dionísio Torres, na manhã de ontem.

Disse ele: “Nos solidarizamos com as vítimas e parabenizamos o Corpo de Bombeiros, Samu, Guarda Municipal e todos os envolvidos nos trabalhos de busca que ainda não acabaram”. "Levantar", no idioma parlamentar, é o mesmo que suspender.

E muita gente na Câmara ficou sem entender o efeito prático de os vereadores ficarem sem trabalhar.

Vai que é melhor, né?