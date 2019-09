Política de interação: Academia encaminha propostas à CMFor

Academia Cearense de Direito encaminhou à Câmara de Fortaleza três minutas de projetos que podem se transformar em leis municipais. A primeira reúne sugestões para o Plano Diretor de Fortaleza. A segunda propõe a inclusão da disciplina de Direito e Cidadania para alunos das escolas de ensino fundamental. O terceiro sugere a mudança do nome do Bairro Presidente Kennedy para Rachel de Queiroz, Gustavo Barroso ou Casimiro Montenegro Filho. Independentemente do resultado que se possa obter - até porque são matérias com fins extremamente diversos -, há um conceito interessante: o da vontade política de uma entidade participar de medidas para a cidade.

Heterogeneidade

Curiosidade: não poderiam ser mais distintas as personalidades indicadas para a eventual substituição do nome do Bairro Presidente Kennedy, embora sejam cearenses. Tipo óleo, água e areia. Não se mistruram.

Visões de mundo

Rachel de Queiroz tinha profunda relação com a gente e o ambiente do Nordeste e com causas sociais e militou no Partido Comunista. Gustavo Barroso era integralista, movimento de inspiração nazi-fascista. E Casimiro Montenegro participou do Tenentismo, foi marechal-do-ar e fundou o Instituto Tecnológico da Aeronáutica.

Arteiro

A Secretaria da Cultura do Estado já está tocando o barco do XII Edital Incentivo às Artes. A iniciativa é significativa. E soma R$ 7 milhões, devendo contemplar 293 projetos em 10 modalidades de manifestações.

Arco

Em 2018, o BNB aplicou R$ 32,7 bilhões. Sabe lá o que é isso? Pois repare: é o suficiente para gerar ou manter 1,9 milhão de empregos no Brasil todo e aumentar R$ 20,8 bilhões na massa salarial do País.

Portador

A informação foi repassada a deputados federais do Nordeste pelo presidente do banco, Romildo Rolim. Outro ponto: R$ 64,3 bilhões no valor adicionado à economia nacional por conta de operações com o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

Livro de frases

Do deputado Carlos Felipe (PCdoB), sobre a democracia: “Devemos mantê-la como bem maior, pois é nossa conquista civilizatória mais recente”.

PÍLULAS

A Feira do Conhecimento 2019, evento da Secretaria Estadual da Ciência e Tecnologia, está recebendo inscrições para mostra de cinema. Sem preconceito nem dizer que a terra é plana. O formulário está em https://feiradoconhecimento.com.br/programacao/mostras.

