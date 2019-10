O retrato da Constituição

A Constituição Estadual do Ceará completa hoje 30 anos. Trata-se de um documento de expressão local, necessariamente relacionado e subordinado à Constituição Federal, mas de intensa expressão política. Afinal, em 1989, quando a Carta foi elaborada, estavam sendo estabelecidas no Estado novas correlações de forças, com a inclusão no cenário de vertentes políticas que haviam sido postas à margem dos processos pelas concepções e pelos métodos que vigoravam desde o início do regime militar, em 1964. Mais do que um conjunto de normas, a Constituição do Ceará é um retrato histórico que exige atenção e leitura permanentes.

Discurso fácil

A ministra Damares Alves, da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, assina mais uma posição que pode resultar em polêmica para o atual governo: ela, em pessoa, se pôs em favor de licença-maternidade de um ano (atualmente são quatro meses, prorrogáveis por mais dois, em situações pactuadas) e licença-paternidade de três meses (hoje, são cinco dias, mas prorrogáveis para 15, também mediante acordo).

E os impactos?

Damares não estimou os impactos financeiros que as alterações nas regras podem gerar para empresas e empregados. Nem deixou claro o que pensam o presidente da República e o ministro da Economia sobre o tema. Mas do que isso importa se o que vale é a retórica?

Excesso de fofura

Tem apenas três dias de nascida a nova prefeita de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Mayra Silva Gomes foi empossada pelo prefeito Naumi Amorim ainda nos braços da mãe, Mayara. A menininha representa a Semana do Bebê, que destaca serviços e cuidados do Município aos recém-nascidos.

Som de Iracema

O Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, em Fortaleza, reativa hoje o projeto “Na Calçada”. Vai haver apresentações de Nara Hope e Mel Mattos, começando às 17 horas. Tem jazz na pista. E é gratuito.

Mais em conta

Nos mercados de ingressos de eventos e de sites de ofertas, o cantor Felipão está com vantagem sobre o padre Fábio de Melo. Os preços do forrozeiro estão mais baixos.

PÍLULAS

O Museu da Fotografia Fortaleza abre hoje a exposição “Bob Wolfenson: Retratos”, com uma retrospectiva reunindo mais de 150 obras de um dos principais fotógrafos do País. A visitas pode ser feitas a partir das 10h30min (Rua Frederico Borges, 545 – Varjota).

