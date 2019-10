O óleo na Câmara federal

A Câmara dos Deputados deve definir nesta semana a composição de comissão externa criada para avaliar a contaminação do litoral do Nordeste por óleo despejado no mar. O grupo é, ainda que tardiamente, uma reação da Casa a uma catástrofe ambiental sem precedentes na costa brasileira. Ainda não se tem definição de como será a participação de parlamentes cearenses, mas espera-se a integração de pelo menos três que têm relações próximas com o tema: José Airton Cirilo (PT) e Eduardo Bismarck (PDT), que atuam no Litoral Leste, e Célio Studart (PV), militante ambiental.

Focos

O Banco do Nordeste realiza hoje o III Fórum de Integridade e Ética da instituição. O objetivo é o de reforçar a interlocução entre governo, segmento bancário e mercado, com foco na governança. Começa às 9 horas, na sede do BNB, em Fortaleza (Avenida Dr. Silas Munguba, 5700 - Passaré).

Vozes

O presidente do BNB, Romildo Rolim, vai abrir os trabalhos. Representações do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) também estão na agenda.

De olho

A concessão do Largo dos Tremembés para a iniciativa privada, proposta pela Prefeitura de Fortaleza e aprovada pela Câmara Municipal, deu uma injeção de ânimo no segmento dos chamados "food trucks". Empreendedores do ramo acreditam que a iniciativa pode servir de ponto de partida para ações semelhantes em bairros distintos.

Prato cheio

Mas há outro lado que enxerga boas perspectivas. É o dos fornecedores de equipamentos. Há pelo menos 16 empresas em Fortaleza que trabalham no segmentos de trailers e reboques.

Livro de Frases

Do deputado Audic Mota (PSB), sobre a restauração da legislação de parlamentares sobre temas tributários: “Foi-nos retirado um poder já bastante limitado. O STF nos devolveu esse poder que nunca deveria ter sido retirado”.

Escudo

É do vereador Idalmir Feitosa (PP) proposta de criação em Fortaleza de política de prevenção da violência contra educadores da rede municipal. A ideia é boa: confronta o estímulo para que alunos filmem e reprimam professores.

PÍLULAS

Começa amanhã a programação em homenagem aos 50 anos da construção da estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Com fé, a agenda segue até sexta-feira.

A Coluna recebe mensagens dos leitores pelo aplicativo WhatsApp (85) 99638 5129 (apenas texto), pelo telefone (85) 3266 9784 e pelos e-mails roberto.maciel@diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste.com.br.