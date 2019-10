O limite entre a política e a fé

A Assembleia Legislativa, que sexta-feira passada não realizou sessão por falta de quórum - ou seja, porque não havia em plenário o mínimo de 15 parlamentares (um terço dos 46) para que se pudesse dar início aos trabalhos -, abriga nesta segunda-feira dois eventos que chamam atenção pela dissociação das lides políticas. O primeiro é um curso de formação cristã, sob as bênçãos do deputado Walter Cavalcante (MDB). O outro é uma solenidade para comemorar os 16 anos no Ceará do movimento católico Terço dos Homens Mãe Rainha, que leva a vigilância do deputado Francisco Cavalcante (PSL), muito mais afeito a assuntos de segurança. Entenda-se até como natural existirem eventuais interfaces entre a política e a religião, mas note-se que está-se num estado laico e plural, em que todas as crenças e todos os contribuintes merecem respeito e tratamento isonômico. Além do mais, quando as obrigações objetivas e ordinárias - como fazer sessões - deixam de ser executadas, há algo que nem a fé tenta, muito menos consegue, explicar.



Acredite

E o non sense político pariu outra proposta incomum: a da criação, pela Prefeitura de Fortaleza, de uma coordenadoria para assuntos religiosos. No estado laico, isso está longe do viável. A ideia é do vereador Gardel Rolim (PPL).[NOTAS_COL]

Piuííí

Entra nos trilhos hoje, seguindo até o próximo dia 25, o período de inscrições para seleção que Metrofor fará para contratar, em caráter temporário, 22 profissionais para o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Sobral.

A escolher

Há vagas para condutores, agentes de estação, manobradores de trem e assistentes controladores de movimento. Os contracheques vão variar de R$ 2.944,15 a R$ 3.404,65, somando benefícios de alimentação e refeição, e assistência médica e odontológica.

Fim dos trilhos

As inscrições no concurso do Metrofor só vão poder ser feitas pela Internet (no endereço http://concursos.uvanet.br) e serão acessíveis a maiores de 18 anos, com taxa de R$ 70. Os contratos terão duração de um ano, prorrogável por mais um ano.

Veia social

A propósito, o Banco do Nordeste está recebendo até 4 de novembro próximo inscrições de projetos de cunho social e das áreas de saúde e esporte direcionados a crianças, adolescentes, adultos e idosos de baixa renda.

Dinheirama

O banco não divulgou valores, mas adianta que de 2007 a 2018 destinou R$ 25,49 milhões a 301 projetos sociais, com base no imposto de renda.

Livro de Frases

Do vereador Adail Júnior (PDT), sobre críticas da oposição à gestão do correligionário Roberto Cláudio: “Isso é falta de assunto”.

A voz

Negra, feminista e empoderada. Essas definições cercam a filósofa Djamila Ribeiro, que participa na próxima quarta-feira da programação do Mundo Unifor. Djamila vai falar sobre “Ética & Narrativas em um mundo em Transformação”. A partir das 18h, na Praça Central da Universidade de Fortaleza.

PÍLULAS

Começa na próxima quarta-feira, no Centro de Eventos, a terceira edição da Feira do Conhecimento, que leva a assinatura da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Na agenda paralela, um seminário sobre economia verde, bancado pela Embrapa.

