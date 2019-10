O apoio é necessário

Leva o jamegão do deputado Fernando Santana (PT) projeto que isenta do pagamento de ICMS as compras no Ceará de insumos e partes e peças, nacionais e importadas, necessárias para a fabricação de equipamentos com linhas braile, bengalas retráteis e eletrônicas, pisos táteis adaptados, eletrônicos para sistemas de roteamento, computadores, notebooks, tablets e similares, entre outros. Num cenário em que atrair empreendimentos pode ser decisivo para a sobrevivência na competitiva selva da economia, a proposta ganha peso especial. Não se trata apenas de atenção a pessoas com necessidades específicas, o que já seria o expressivo, mas às possibilidades de geração de novos negócios. E de emprego e renda.

E texto que tramita na Assembleia Legislativa propõe punições rigorosas a atos de discriminação religiosa. A matéria tem construção coletiva, mas não foi assinada por nenhum parlamentar com foco em igrejas.

Passou pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados projeto de lei que inscreve o nome da médica Nise Magalhães da Silveira no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Nise, além de expressão técnica na saúde, ganhou com o passar do tempo projeção política. Sobretudo quando a causa antimanicomial ganhou volume.

Atuam na CCJ, como titulares, os cearenses Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT). Wagner Sousa (Pros) é suplente.

O projeto é justo. Nise da Silveira tem respeito internacional. O texto é da oposição. Foi apresentado pela deputada Jandira Feghali (PCdoB) e teve parecer favorável de Talíria Petrone (PSOL).

A Escola Superior da Magistratura do Ceará definiu agenda para a Semana do Livro e da Biblioteca, que será comemorada de amanhã a terça-feira próxima (29). Na pauta, palestras sobre o livro como elemento terapêutico. Inscrições aqui: https://bit.ly/32tDcxI.

Do deputado Heitor Férrer (SD), sobre a redução de índices da violência no Ceará: “É uma política que tem surtido efeito, e esperamos que os números positivos continuem”.

O Festival Canoa Blues, que realiza em novembro a 12ª edição, confirmou ontem show do gaitista argentino César Valdomir - destacado entre os mais aplaudidos instrumentistas da América Latina. Será dia 16, no Polo de Lazer de Canoa Quebrada (Aracati), a partir das 22 horas. E com acesso gratuito.

