Nós e o Saci

Hoje é o Dia do Saci Pererê. E o que você tem a ver com isso? Tudo. Trata-se de uma resposta bem brasileira a influências estrangeiras nos nossos fazeres e saberes culturais. São as nossas raízes se manifestando, independentemente de as conhecermos convenientemente. Ou de termos ou não afinidade com elas.



O Dia do Saci é a nossa resposta coletiva, portanto - política, irônica, aguda, moleque, abusada, de menino "malovido". Por que comemorar o tal do Halloween, Dia das Bruxas no lado norte das Américas, se temos referências que são coisas nossas?



O menino negro de uma perna só, fumante, vestido pobremente com um calçãozinho e um gorro vermelhos acaba sendo, aliás, um retrato brasileiríssimo que se apresenta pulando aqui, ali e alhures. A memória é a da obra do escritor Monteiro Lobato (1882-1948), mas há muitos sacis pulando à nossa frente, nas calçadas desarrumadas, nos sinais de trânsito, nas sombras das marquises.



Há, sim, você os vê todos os dias.



A propósito, o Dia do Saci - instituído em Fortaleza em 2007 por meio de projeto de lei do vereador Guilherme Sampaio (PT), quatro anos depois de medida igual ter sido implementada no calendário nacional - encerra um mês bem atribulado, convenhamos.



Tivemos em outubro queimadas no Ceará, a exemplo do que se verificou com mais intensidade em julho, agosto e setembro nas regiões Norte e Centro-Oeste, e as tivemos expandidas para o nosso litoral. Tivemos manchas de óleo, crise na base política do presidente da República e a citação dele em investigação policial sobre a execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.



Mas tivemos neste mês, como sói acontecer, o Dia da Criança - uma data que, tanto quanto festejada pelo comércio, deve ser celebrada com reflexões pelos cidadãos.



Temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que põe o Brasil na vanguarda mundial dos direitos civis, capaz de, se levado a sério, garantir condições de transformações sociais tão necessárias a um futuro mais justo. Mas não temos posições efetivas.



Sobra-nos vontade, é verdade. O Saci é testemunha disso.