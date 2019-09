No campo da educação

A Prefeitura de Fortaleza selecionou o Conjunto Prefeito José Walter, na área da Secretaria Executiva Regional V, para implantar dois centros de educação infantil. O "Zé Walter", na esquina de Fortaleza com Maracanaú, já soma 49 anos de existência, abrigando hoje cerca de 35 mil moradores e aproximadamente 9,5 mil habitações, conforme o IBGE. São números superlativos. E, nesses níveis, superiores aos de municípios como Pindoretama, Fortim, Guaramiranga e Pacoti, entre muitos. A comunidade cresceu tanto que se confunde hoje com bairros vizinhos. A ideia é investir mais de R$ 6,72 milhões nas novas unidades, somando R$ 3,38 milhões numa e R$ 3,34 milhões na outra.

Arco

Fortaleza tem hoje 138 centros de educação infantil, atendendo crianças de 1 a 5 anos e idade. O município tem, ainda, 95 creches conveniadas.

Corrente do bem

Policiais militares que fazem segurança nas proximidades do Tribunal de Justiça do Estado, no Centro Administrativo do Cambeba, estão usando bicicletas. Isso, a bancada da bala não vê.

A menos

Uma pesquisa do Instituto Federal do Ceará na Região do Jaguaribe coletou subsídios para a redução do uso de água na agricultura. O nome disso é otimização.

E agora?

A UFC se integrou numa rede de 16 universidades públicas e privadas, institutos federais e empresas estatais. Meta: alinhar processos, políticas, capacitação de pessoal, normas, protocolos de segurança e soluções para vulnerabilidades na área de tecnologia da informação. A comunidade acadêmica não sabe, contudo, como a atual gestão da instituição encara isso.

Tudo direito

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem compromisso amanhã em Fortaleza. Ele vem abrir a agenda de atividades dos novos cursos da Escola de Direito da Pós-Unifor.

PÍLULAS

Da série "O gerente endoidou": o Banco do Nordeste pôs abaixo taxas de juros para capital de giro e microcrédito. A promoção, começando em 0,41%, segue até o próximo dia 15. A média no mercado é de 1,6% ao mês.

