Não à nova CPMF: Fecomércio se posiciona contra reedição do tributo

A Federação do Comércio Ceará (Fecomércio-CE) e os sindicatos que a integram pregaram aviso: são contra a recriação de um tributo sobre as transações financeiras nos moldes da extinta CPMF. E é uma manifestação ampla, já que além de empresas comerciais, a entidade congrega empreendimentos dos setores de serviços e turismo - ou seja, tem uma amplitude estratégica. No campo dos questionamentos, que incluem aspectos técnicos e políticos, essa é uma credencial importantíssima, até porque a representatividade é um recurso que estabelece vantagens e protagonismo. Trecho de nota emitida ontem: “A Fecomércio-CE, como instituição que busca o desenvolvimento e sustentabilidade para o setor do comércio de bens, serviços e turismo, vê a proposta como um retrocesso na política econômica brasileira, capaz de gerar uma inflação nos custos dos produtos de todo o Brasil e impactar a cadeia produtiva do consumo”.

Risco de afastamento

O presidente do Sindilojas e primeiro vice-presidente da Fecomércio, Cid Alves, é pra lá de objetivo: “Uma nova proposta de reforma tributária deve atacar a grande injustiça social que hoje acontece no Brasil, onde o grande paga o mesmo valor do pequeno. Uma nova taxa só afastaria a população cada vez mais do consumo e da recuperação da economia”. E isso serve como medida para o sentimento coletivo.

Saúde em bytes

O deputado Heitor Férrer (PSB) passa o jamegão embaixo da tese de que a tecnologia é ferramenta essencial para a qualidade dos serviços públicos. E isso, defende, independe de posturas governistas ou de oposição. Ele defende a criação de portal que exponha na Internet os resultados da Plataforma de Modernização da Saúde, proposta pelo Governo do Estado.

Satisfatômetro

Heitor também quer que se crie mais um portal eletrônico, mas para que o usuário possa registrar seu grau de satisfação com os serviços prestados. Isso, diz ele, vai ajudar a mensurar a qualidade desses serviços.

De olho

O Tribunal de Contas do Ceará faz hoje seminário sobre gestões municipais. Será na Assembleia Legislativa, das 8h30min às 13h. Desde quando assumiu as funções do finado TCM, o TCE acompanha com olho vivo e faro fino as contas de prefeituras e câmaras.

Faz parte

E não custa lembrar: trannsparência, além de ser bom e de todo mundo gostar, é critério sem o qual não se deve enfrentar as urnas.

PÍLULAS

O ministro Ricardo Lewandowski profere hoje a aula magna dos novos cursos da Escola de Direito da Pós-Unifor. No Teatro Celina Queiroz, a partir das 19h.

