Nada se cobre, muito se cobra

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara federal tem na pauta uma proposta que, se aprovada, pode ajudar bastante as autoridades policiais e judiciárias em situações como as dos ataques cometidos por facções contra a sociedade, como vem acontecendo no Ceará. O projeto determina que o uso de máscara ou qualquer outro meio para dificultar a identificação visual como agravante no cometimento de crime. Isso serve também para capacetes de motociclistas, bonés e chapéus e até capuzes de agasalhos. Tem rigor aí, então. Mas, embora seja matéria relevante, com resultados que podem ser importantes para estratégias como as do Ceará, só há dois deputados locais na Comissão de Segurança: Wagner Sousa (PROS) e Jaziel Pereira (PR), como titulares, e Vaidon Oliveira (PROS), na modesta condição de suplente.

Escala

Já a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, outra escala do texto, abriga os deputados federais cearenses Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), na suplência.

Uma visão...

Do deputado Renato Roseno (PSOL) sobre questões como a insegurança e as ondas de ataques de facções: “Para acabar com a problemática são necessárias políticas públicas que passem pela valorização, inteligência e formação do policial civil do Estado, prevenção e urbanismo social”. Roseno é advogado.

...Outra visão

Do deputado Tony Brito (PROS) sobre questões como a insegurança e as ondas de ataques de facções: “Primeiramente, precisamos regularizar a questão salarial dos policiais, que recebem o penúltimo pior salário do país, deixando-os, assim, desmotivados para suas funções”. Tony é policial.

Narciso

O vereador Jorge Pinheiro (PSDC), naquele estilo de achar feio o que não é espelho, pôs para tramitar na Câmara de Fortaleza projeto em que pede que se registre nos anais da casa matéria jornalística que trata de proposta que ele mesmo apresentou. Ou seja, um “esforço legislativo” em causa própria. E bancado pelo contribuinte, claro.

Sem perseguição

A propósito, tramita na Câmara matéria que impede que professores do Município terão preservada a liberdade de expressão. O texto é de Evaldo Lima (PCdoB), que é professor.

PÍLULAS

Psicanalista, dramaturgo, escritor e professor, Contardo Calligaris participa no próximo dia 19 do Mundo Unifor. Discípulo de Lacan e Roland Barthes, Calligaris vai falar sobreas relações de vida ética e vida estética.

