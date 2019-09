Na base do esclarecimento

O Ministério Público do Ceará está pondo vento em popa numa campanha de esclarecimento sobre a importância das eleições do Conselho Tutelar. O pleito será realizado em outubro, dia 6, e podem participar cidadãos maiores de 16 anos de idade. Os dispostos só precisam ter título de eleitor válido e domicílio eleitoral no município em que vão votar, além, claro, de compromisso ético e político com a causa da infância e da juventude. O MP vem utilizando as redes sociais na Internet para tentar chegar aos setores representativos. Trata-se de esforço de orientação sobre a importância dessas instâncias, consideradas tão estratégicas no enfrentamento da eliminação de direitos, da omissão estatal, do preconceito e da violência.



Os lados

Os conselho tutelares são órgãos que reúnem em cada cidade cinco representantes, eleitos pelas comunidades, e que cumprem sem vencimentos atribuições estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A atuação dos conselhos é permanente e com autonomia de ações.



Os polos

A campanha do Ministério Público já conta com o apoio do Unicef e do Tribunal Regional Eleitoral. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Escola de Conselhos, que é um núcleo de formação e capacitação, também estão dando uma força.



Os outros

O deputado Tony Brito (Pros) é, e não nega, parlamentar de um público só. Ele está querendo que o Governo do Estado ponha em editais de licitação especificações sobre blindagem de viaturas compradas para a Polícia Civil. "E para a Polícia Militar?", há de perguntar o leitor mais cri-cri. Nada, nadica de nada.



Todo se achando

A propósito, o deputado André Fernandes (PSL) acha que descobriu um filão para atuar: a criação de consórcios intermunicipais para implantação de batalhões Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas - os chamados "BPRaio". E já apresentou três projetos iguaizinhos, associando seis cidades.



A História

O vereador Jorge Pinheiro (PRTB) quer que o contribuinte banque na praça Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em frente ao Hospital Militar de Fortaleza, um marco aos combatentes da Batalha de Guararapes. Mas não há registros de fortalezenses ou cearenses no confronto, registrado em dois momentos, 370 anos atrás, tendo o Exército Holandês como derrotado.



11 de 9

A data de hoje é espinhosa, tanto no Chile (em 1973) quanto nos Estados Unidos (em 2001), com graves repercussões no mundo todo e ao longo da História. Brutal e antidemocraticamente espinhosa.





PÍLULAS

Da série "Fala sério!": a Prefeitura de Juazeiro do Norte anunciou com pompas e circunstâncias que concluiu serviços de pavimentação em 10 ruas. Como se isso não fosse uma obrigação pra lá de ordinária das gestões municipais.



O WhatsApp da Coluna é (85) 99638 5129 (só para mensagens de texto). O telefone é (85) 3266 9659; e os e-mails são roberto.maciel@ diariodonordeste.com.br e comunicado@diariodonordeste. com.br.