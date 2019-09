Muito além da conta

A emissão duplicada de faturas pela empresa concessionária do serviço de energia elétrica, que é público mas foi privatizado, saiu do blablablá dos plenários e toma hoje um sentido diferente: o que se refere aos direitos dos consumidores. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa programou para esta quinta-feira, começando às 15 horas, audiência para debater o problema. De um lado, quem paga a conta - dizendo-se aborrecido e surpreso com cobranças que, avaliam, seriam excessivas. Do outro, a Enel, concessionária do setor, alegando que não está fazendo nada demais. No meio, deputados com posições políticas. E, no miolo disso tudo, uma legislação que precisa ser, antes de tudo, rigorosamente obedecida.

Acompanhe

Para saber mais, o leitor pode consultar o Diário do Nordeste, em https://bit.ly/2mHluqB (matéria publicada em 18 de julho), em https://glo.bo/2mKbT2k (3 de setembro) e em https://bit.ly/2lN9bbx (9 de setembro). Está tudo aí, tintim por tintim.

Pé na carreira

A conselheira Soraia Victor, do Tribunal de Contas do Estado, acabou de chegar de Buenos Aires, Argentina. Mas não levou nada de controle externo de contas públicas na bagagem. Nem trouxe nada de tango. Soraia foi participar de maratona. Num frio danado, correu os 42,295 quilômetros da prova. E mais um tantinho, porque o traçado ainda determinou.

Na parada

O vereador Lavoisier Férrer (PDT) desencasquetou, ao que parece, da ideia de espalhar ambulâncias pelos bairros de Fortaleza. Agora, está concentrado na criação de um passe livre para desempregados em ônibus urbanos. Coisa nova, portanto.

O troco

Do jeito que está o setor de transportes, com a lâmina das demissões pendendo sobre os pescoços dos cobradores, Lavoisier Férrer está atirando no que vê e acertando no que não vê.

Queijo no alpendre

De uma só garfada, o vereador Benigno Júnior (PSD) está indicando três restaurantes locais de Fortaleza para compor o projeto “Museu Orgânico”, criado pela Prefeitura. São casas tradicionais. Não servem só comida, mas também têm cultura no cardápio.

Troco

A comissão especial da Câmara dos Deputados que está analisando o vaivem do dinheiro virtual (chamado também de “bitcoin”) fez audiência ontem. Do Ceará, só dois parlamentares deram o ar da graça: Júnior Mano (PL) e A.J. Albuquerque (PP). Mas não esquentaram as cadeiras. Deram presença e se mandaram

Livro de Frases

Do deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), sobre o dispositivo do “excludente de ilicitude”, que foi inserido pelo Ministério da Justiça no chamado “Pacote Anticrime” e é alvo da fuzilaria da oposição: “É uma barbaridade”.

Tiro livre

Freixo diz que o excludente pode virar um estímulo à violência policial, pois pode permitir que juízes reduzam pela metade penas imputadas a agentes da lei que possam, por exemplo, matar e depois alegar terem sentido “escusável medo, surpresa ou violenta emoção”.

Briga na areia

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) abriu frente contra projeto do deputado federal cearense Heitor Freire (PSL). Acrísio questiona matéria encaminhada por Heitor na Câmara que, segundo ele, prejudica a reserva extrativista da Prainha do Canto Verde, a 110 quilômetros de Fortaleza.

Exclusão

Diz o artigo 1º do projeto que “fica excluído dos limites da reserva (...) as áreas (sic) localizadas em terra” - assim mesmo, atropelando o meio ambiente e, sem piedade, o bom Português.

PÍLULAS

Este mês, o Governo do Estado já fechou apresentações de cinco atrações musicais, do pop ao forró, em oito eventos oficiais. Não são nenhum Rock in Rio, tá bom, mas dá pra suar a camisa.

