Modelo em expansão

O programa Avança Caucaia, iniciativa de assistência social realizada pela Prefeitura do Município, pode se tornar referência para outras gestões que têm ações financiadas pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A instituição vai servir de ponte, podendo espichar o modelo de Caucaia para outros países. O modelo estabelece interações com diferentes setores da comunidade em canteiros de obras - chamados de "canteiros sociais", por meio dos quais moradores opininam sobre os serviços e apontam aspectos que eventualmente podem ser alterados.

O investimento do Avança Caucaia é de mais de R$ 320 milhões. Desse dinheiro, R$ 211,2 milhões vão para a mobilidade urbana. O restante será destinado a urbanização de lagoas e criação de ecopontos, além da capacitação de empreendedores.

O Sistema Fecomércio fará dia 1º oficina de trabalho sobre processos licitatórios em pregões eletrônicos. Especialistas em operações e aspectos legais vão explicar e analisar mudanças em regras para negócios públicos, que entram em vigor no próximo dia 28.

Entre as novidades está a da habilitação dos licitantes durante o cadastramento. A mudanças se aplicarão às esferas federais, estaduais e municipais.

O vereador Antônio Henrique (PDT), presidente da Câmara de Fortaleza, define como “iniciativa para conscientização de todos” a criação do Selo Amigo da Criança e do Adolescente. A proposta visa a combater a exploração sexual. O site https://bit.ly/2BvDcRU tem mais informações.

Decolou do gabinete do deputado Renato Roseno (Psol) campanha contra a pulverização aérea de plantações no Ceará com agrotóxicos. A ideia sobrevoa campos muito além das políticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

E o Ministério já liberou este ano 382 produtos para pulverização, os chamando de “defensivos agrícolas”. Os ambientalistas os definem como “agrotóxicos”. De um modo ou outro, vão direto para os pratos das pessoas.

A Prefeitura do Aracati - onde estão pérolas do litoral nordestino, como Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba - definiu estatégia para se prevenir do risco de manchas de óleo. E firmou parceria com as ONGs Instituto Nova Luz e Aquasis para que frequentadores das praias possam relatar eventuais problemas. Está na Internet um formulário específico para açoes assim. Veja em https://bit.ly/2N2yZuf.

