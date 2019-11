Mobilidade à vista

O contribuinte de Fortaleza deve bancar com cerca de R$ 5,838 milhões a construção de um miniterminal de ônibus no Bairro Prefeito José Walter. A proposta é de implantação de uma estrutura de integração temporal de transporte. Como diferença dos terminais maiores, essa terá apenas duas plataformas de embarque e desembarque cobertas e uma de serviços, com boxes para comércio, banheiros coletivos e um posto da Guarda Municipal. Também será instalado lá um ponto de autoatendimento do bilhete único. O miniterminal está projetado para canteiro central da Avenida Bernardo Manuel na confluência da Avenida João de Araújo Lima - ambas são marcos da política de mobilidade urbana do ex-prefeito Juraci Magalhães (1990-93 e 1997-2004).

Atenção

Concurseiros do Brasil todo estão de olho na Polícia Militar do Ceará. A briosa corporação ocupa a oitava posição nas manifestações de interesse de pessoas que estudam para concursos. O levantamento foi feito por empresa de cursos online.

Em números

Nas contas da empresa de cursos, 25.963 pessoas estariam interessadas em disputar vagas na PM cearense. A lista é liderada pela Polícia Federal do Distrito Federal, com 147.581 interessados.

Livro de Frases

Do deputado Nezinho Farias (PDT), sobre a ameaça de extinção de municípios feita pelo governo federal: “Um município pode até ser mal administrado, mas voltar a ser distrito é pior. Seria para mim a maior decepção se visse o município em que eu tivesse nascido voltando a ser distrito de outra cidade”.

Apoio

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), considera positiva a proposta de que o governo federal dê apoio financeiro, via Orçamento da União, a municípios para que possam encaminhar ações de inspeção predial.

Interações

Está sendo articulada reunião de vereadores de Fortaleza com deputados federais e senadores para tratar do assunto. A tragédia do edifício Andrea, que desabou em 15 de outubro e causou a morte de nove pessoas, tem aberto diálogos entre parlamentares de partidos de orientações distintas.

PÍLULAS

Leva a assinatura do vereador Mairton Félix (PDT) proposta que cria em Fortaleza um “centro de treinamento da realidade virtual e aumentada”, voltada para a “formação de agentes de segurança”. Mairton não dá nem pista sobre de onde sairá o dinheiro para tanto.

Comunicado pode ser contatada pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br. Ou pelo WhatsApp (85) 99638 5129 (só mensagens de texto). O telefone é (85) 3266 9659.