Minha casa, minha política

Uma única voz do Ceará pode ser ouvida na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. É a do novato Idilvan Alencar (PDT). Pois bem: o colegiado deve realizar amanhã audiência sobre o corte brusco imposto pelo Planalto ao programa Minha Casa, Minha Vida - a mais ampla iniciativa da habitação popular no País depois do extinto Banco Nacional de Habitação, que existiu de 1971 a 1986. A restrição alcança não apenas o teto para milhões de famílias - o que já seria demais -, mas também a sustentação financeira de empresas e trabalhadores da construção civil. Além do atraso de verbas, há perspectivas de novas interrupções nos projetos. Ou seja, a casa caiu.

Maior

E fica no Ceará o maior empreendimento do Minha Casa, Minha Vida. É o residencial Luiz Gonzaga, em Messeja. Trata-se de um conjuntão com 1,76 mil unidades.

Paralelo

Para se ter ideia, estima-se que 8,8 mil pessoas morarão lá quando a obra estiver concluída. É uma população maior do que a do município de Guaramiranga, que tem 5.193 moradores.

A favor

Outra diferença é que o Residencial Luiz Gonzaga prevê 100% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado. Nenhuma cidade do Ceará, das maiores às menores, alcança esse índice.

Livro de Frases

Do deputado Evaldo Lima (PCdoB), citando o poeta pernambucano Antônio Nóbrega sobre a resistência e a resiliência do magistério: “Se for preciso mil vezes, nós, professores, seremos madeira que cupim não rói”.

Preparação

Chama-se “Escola de Jovens Programadores” o projeto aberto pela Prefeitura de Fortaleza, para a rapaziada de 16 a 29 anos de idade interessados na área de Tecnologia da Informação. A ação tem 60 vagas - 20 para cada unidade da Rede Cuca. Quer saber mais? Veja em https://juventude.fortaleza.ce.gov.br.

Carteirada

O deputado-policial Tony Brito (Pros) está propondo que o Estado, com dinheiro do constriuinte, banque para policiais, bombeiros e agentes penitenciários meia-entrada em casas de espetáculos, shows, eventos culturais, esportivos, aquáticos e de diversão em geral. Não se sabe se essas categorias querem tamanha generosidade, mas está agrado está encaminhado.

PÍLULAS

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), acertou com a equipe econômica: o prazo do programa de Recuperação Fiscal (Refis) está agora espichado até 31 de dezembro. Chance para devedores pagarem pendências com redução até 100% da multa e dos juros.

