Medalha para bravos e heróis

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, ontem, a criação da Medalha Dragão do Mar por Bravura e Feitos Heroicos. A proposta é do Poder Executivo e tem como meta homenagear servidores públicos. Inspirada na atuação dos Bombeiros na tragédia do Edifício Andrea, a primeira homenagem deverá ser a esses bravos guerreiros. Espera-se, claro, que tal reconhecimento não seja banalizado, com o tempo, como outras honrarias, concedidas a categorias de interesse dos vereadores ou a figuras repetidas. Há casos em que um vereador pediu homenagem à personalidade cearense já agraciada. Falta de memória ou de criatividade?

Na fila

Há, pelo menos, outras cinco sugestões de criação de medalhas em tramitação no Legislativo municipal, propostas em 2019. São elas: Medalha Capistrano de Abreu, do vereador Evaldo Lima (PCdoB); Medalha Historiador Raimundo Girão, Medalha Protetora Diol e Medalha Radialista Paulino Rocha, as três de Ésio Feitosa (PDT); além da Medalha Maestro Eleazar de Carvalho, de Jorge Pinheiro (DC).

Iprede

O Instituto da Primeira Infância (Iprede) e a Prefeitura de Fortaleza assinaram convênio para ampliar a oferta de serviço ao público infantil da Capital. O convênio é no valor de mais de R$ 3,5 milhões, tem vigência de um ano e deve beneficiar mais de 1.300 crianças.

Longevidade

O Iprede existe há quase 30 anos e já conquistou reconhecimento internacional pela referência no atendimento a crianças com vulnerabilidade. É um projeto inspirador para a série de novas iniciativas encabeçadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, nos últimos anos, na necessária proteção da primeira infância.

TRE-CE

O mutirão de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral no Centro de Eventos do Ceará não é destinado apenas aos que deixaram a biometria para última hora. Por lá, tem também serviços como identidade, CPF, cartão do idoso, cartão da pessoa com deficiência, atualização cadastral na Receita Federal e verificação de vagas de emprego.

Espera

No caso do RG, pode ser uma boa dica apostar no mutirão, para evitar a longa espera enfrentada por quem tem solicitado o documento pela Casa do Cidadão. A outra alternativa tem sido o Vapt-Vupt, não menos lotada.

Turismo no Cariri

A cidade do Crato vai integrar a Rota Cariri, projeto idealizado pela Secretaria do Turismo do Ceará, juntamente com o Sebrae e a Secretaria da Cultura. Foram feitas várias visitas a pontos turísticos, como a estátua de Nossa Senhora de Fátima e Seminário São José. O projeto será lançado no início de dezembro.

