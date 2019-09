João Nogueira Jucá, herói de Fortaleza

O incêndio quinta-feira passada em um hospital no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em que morreram 11 pacientes - número atualizado nesta manhã de sexta, 13 de setembro - tem um paralelo histórico no Ceará.



Foi em 4 de agosto de 1959 - pouco mais de 60 anos atrás, portanto -, na Maternidade César Cals, ao lado da Praça da Lagoinha, no Centro de Fortaleza, com 25 mortes, segundo os registros de então.



O caso ficou célebre não só pela tragédia, o que já seria muito, mas pelo heroísmo de um garoto de 17 anos. Ele voltava para casa de uma aula de halterofilismo (hoje em dia estaria retornando de academia de ginástica) quando viu o fogo. Não hesitou em encarar as chamas para remover recém-nascidos e mães em risco. Passando ao lado de um tubo de oxigênio, o recipiente explodiu e o feriu gravemente.



João morreu uma semana depois.



Nascido em 24 de novembro de 1941, era filho do desembargador José Jucá Filho e da professora Maria Nogueira de Menezes Jucá. Hoje, há um busto em homenagem a ele na Praça da Lagoinha e o ato heróico é lembrado anualmente em solenidades no hospital e no Corpo de Bombeiros.