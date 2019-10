Inspeção predial: engenheiros se articulam

O Sindicato dos Engenheiros no Ceará vai cadastrar profissionais que tenham habilitação e qualificação para inspeção predial. A entidade vai disponibilizar no site www.sengece.org.br um formulário a ser preenchido por quem está disponibilizando serviços na área. Os nomes e demais dados dos engenheiros poderão ser acessados por empresas, condomínios e particulares. A iniciativa visa a contribuir com a sociedade para a escolha de um profissional qualificado para uma área da engenharia que está em evidência diante dos ultimos acontecimentos em Fortaleza.

Expertise

Palavras da engenheira Teodora Ximenes, presidente do Sindicato: "O síndico de um condomínio, por exemplo, poderá fazer sua escolha na certeza de que está contratando alguém com expertise nesse tipo de serviço de engenharia - que tem complexidades e precisa de profissionais bem preparados".

Trajetória

Teodora Ximenes foi, nos anos 1990 e no início dos anos 2000, secretária das regionais IV e V de Fortaleza e titular de Urbanismo e Meio Ambiente. Foi também controladora-geral do Município e chefe de Gabinete do prefeito de então, Juraci Magalhães.

Na pauta

A Assembleia Legislativa sedia hoje o III Fórum Brasileiro de Pessoas e Instituições Voltadas para Pessoas Idosas. O evento tem interfaces com grupos católicos. E a Reforma da Previdência, pode crer, tende a ter espaço de destaque entre os assuntos da pauta.

Frota armada

Analistas atribuem ao deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) a possibilidade de impor estragos vários à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL), de quem foi aliado. O ator é um pote até aqui de mágoas. E deve depor hoje na CPI das Fake News, no Congresso. Ele foi convidado a falar por iniciativa da deputada cearense Luizianne Lins (PT).

O gênero do discurso

A deputada Silvana Oliveira (PR) tem feito discursos defendendo que alunos gravem professores falando em sala de aula para que possam denunciá-los por posições ideológicas e coisas do tipo.

Suor na terceira idade

A deputada Patrícia Aguiar (PSD) está propondo a criação de uma política de incentivo a exercícios físicos de idosos.

PÍLULAS

A nova política pública de deslocamentos internos e intermunicipais de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, terá, além da visão técnica, avaliações de que está no dia-a-dia do trânsito. A Prefeitura vai usar pesquisa com motoristas como referência para medidas.

