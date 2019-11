Infância e desenvolvimento

Há cerca de quatro anos, o Ceará tem vivido uma transformação no que diz respeito às políticas públicas voltadas à primeira infância. De zero aos seis anos, vive-se o período mais importante de desenvolvimento, com impacto comprovado na economia das sociedades. É nesse embalo que o Governo do Estado trabalhou durante três dias, na última semana, em um plano estratégico, dentro do Mais Infância, para garantir o acesso de 48 mil famílias com crianças nessa faixa etária, em situação de vulnerabilidade extrema, à atenção integral de qualidade. Foram avaliados indicadores de educação, saúde e pobreza em 2018.

Atenção

A meta é criar estratégias de integração das políticas voltadas para crianças e famílias, a partir de questões como gravidez na adolescência, melhoria na habitação familiar, diminuição da mortalidade fetal e neonatal, aumento do número de matrículas em creche e - atenção, pais e mães - redução do uso de disciplina punitiva pelos pais. Os impactos no futuro são promissores.

Justiça

O Fórum Clóvis Beviláqua, por onde vão mais de 4 mil pessoas por dia, passará por uma necessária modernização e reestruturação. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Washington Araújo, anunciou recursos de R$ 10 milhões para o Fórum, dentro do programa FCB10.

Público

É inegável a urgência de melhorias que parecem básicas: projeto de climatização, reforma dos salões do júri, ampliação das salas de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, readequação das unidades da infância e juventude, dentre outras. O aporte chega em boa hora!

Black Friday

Não é só o consumidor que precisa ser alertado sobre os cuidados ao fazer compras na nova data queridinha do varejo. A Confederação dos Lojistas de Fortaleza (CDL) tem alertado também a quem vai vender.

Dicas

Os consumidores estão atentos. Então, lojistas, avisa a CDL Fortaleza, nada de aumentar os preços dias antes da Black Friday para "fingir" redução na data; de deixar de lado a divulgação em redes sociais; de não testar novas maneiras de venda, como a "retirada na loja" e, claro, de perder a chance de fidelizar o cliente. Não alimentem o discurso de "black fraude"!