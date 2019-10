Fôlego para a saúde

Leva a assinatura do deputado Heitor Férrer (SD) projeto que propõe ao Estado isentar da cobrança do ICMS o fornecimento de energia elétrica às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos do Ceará credenciados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS). Heitor entende que a redução representará um oxigênio a mais para as já sufocadas finanças do setor. O parlamentar, que é médico, avalia que o dinheiro economizado possa ser "direcionado à melhoria de infraestrutura e, em última análise, dos serviços prestados à população". E diz: "Não raramente as entidades filantrópicas de saúde fazem as vezes dos hospitais públicos, prestando os serviços que o Estado - deveria - mas não consegue realizar".

O jogo é outro

Nem só de bala e carabina vive a segurança pública do Ceará. A Secretaria da Segurança e Defesa Social vai desembolsar R$ 1.012,00 com troféus e medalhas e R$ 590,00 com bolas de futebol e jogos de dominó.

Alalaô

A Prefeitura de Fortaleza já abriu alas e pede passagem. O ziriguidum é o seguinte: já está aberta a chamada pública para credenciamento de atrações para o ciclo carnavalesco de 2020. O Município incluirá na agenda momina artistas voltados para o público infantil.

Sem folia

As propostas para o ciclo carnavalesco serão analisadas no próximo dia 30. A oposição na Câmara de vereadores diz que não vai jogar confetes.

Bandeirada

O vereador Lavoisier Férrer (PDT) assina projeto com o qual abre a possibilidade de a Prefeitura de Fortaleza receber pagamentos no transporte público por meio de cartões de crédito e débito de qualquer empresa. Ou "bandeira", como se diz no jargão do setor.

Mobilidade

Enquanto isso, o vereador Jorge Pinheiro (PSDC) quer que o Município instale uma estação de bicicletas compartilhadas em frente à sede da Autarquia de Trânsito.

Hermano

O Festival Canoa Blues, que realiza em novembro a 12ª edição, confirmou ontem show do gaitista argentino César Valdomir - destacado entre os mais aplaudidos instrumentistas da América Latina. Será dia 16, no Polo de Lazer de Canoa Quebrada (Aracati), a partir das 22 horas. E com acesso gratuito.

PÍLULAS

Atração da Mostra Sesc de Culturas Cariri, a cantora Gal Costa enfileirou um elenco de jovens compositores para o show que fará em Crato, no Parque Pedro Felício Cavalcanti, em 8 de novembro. Ele esses, os incensados Silva e Dania Black.

