Exposição eletrônica

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara federal aprovou proposta que obriga a divulgação na Internet de informações completas sobre os alvarás de funcionamento de estabelecimentos como boates, casas de shows, bufês e espaços para festas. A matéria passou como substitutivo elaborado pelo relator na comissão, o cearense André Figueiredo (PDT). Mas deve-se observar que a medida, com jeitão de burocrática, não pode ser tratada como um ganho e ponto final. Até que ajuda na prevenção de problemas por parte do público, mas nem de longe deve ser tratada como uma providência que substitua a fiscalização. É preciso, então, que os órgãos oficiais estejam atentos.

Papelândia

Para evitar enguiços, a Prefeitura de Fortaleza instituiu uma força-tarefa para cuidar da migração das contas-salários dos servidores, que estão mudando de banco. Até o próximo dia 26 vai haver atendimento específico em posto montado no estacionamento do shopping Rio Mar Fortaleza, no bairro do Papicu. Uma Disneylândia para a burocracia, mas fazer o quê?

Histórico

A matéria foi encaminhada como uma espécie de remédio para prevenir tragédias como a da boate Kiss, que ocorreu em Santa Maria (RS), em janeiro de 2013, e que resultou em 242 mortes e deixou 680 pessoas feridas. Remédio mais eficiente teria sido, isso sim, a fiscalização do poder público. Rigorosa e orientada pela lei.

Miudinhas

Um grupo da pós-graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais da UFC está estudando microalgas encontradas em rios, lagos, oceanos e até em solos úmidos. A ideia é trabalhar em aplicações em cosméticos, alimentos e tratamento de água.

A hora...

Da série “Por que não pensei nisso antes?” O vereador Didi Mangueira (PDT) está propondo que a Prefeitura de Fortaleza construa uma entrada específica para o Bairro Prefeito José Walter - um dos mais importantes e populosos bairros da cidade.

...E o tempo

O “Zé Walter”, como é conhecido, foi construído em 1970. Começou como conjunto residencial e hoje é um bairro com vida própria, abrigando cerca de 35 mil habitantes. Quase 50 anos depois da construção, floresceu a boa ideia de Mangueira.

PÍLULAS

Começa hoje, no Centro Cultural BNB de Fortaleza, a agenda do Festival Canoa Blues. Na pauta, a cantora Marília Lima, em show gratuito marcado para começar às 19h30min. O evento pede doações de livros, que serão repassados à comunidade de Canoa Quebrada (Aracati).

A Coluna Comunicado pode ser contatada pelo telefone (85) 3266 9784, pelos e-mails comunicado@diariodonordeste.com.br e roberto.maciel@diariodonordeste.com.br ou pelo Whats App (85) 99638 5129 (texto).